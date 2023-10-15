نصرة لغزة.. شاهد ما حدث في ليفربول وأحرج “الصامت” محمد صلاح

وطن – يبدو أن أزمة اللاعب المصري الدولي محمد صلاح لن تنتهي، فمن صمت عن نصرة قضية محقة في وقت حرج مثل هذا، لا بد أن تلاحقه لعنات القدر وهو ما تجسد بمظاهرات خرجت في مدينة “ليفربول” معقل نادي الدولي المصري.

ولم تقتصر تلك المظاهرات على ليفربول وحسب، بل امتدت إلى العديد من المدن البريطانية مثل العاصمة لندن ومدينة مانشستر، وتجمع فيها المئات للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية المحقة.

ولم يخل الأمر من قمع السلطات وإسكات الأفواه، حيث حذرت شرطة لندن من أي إظهار للدعم لحركة حماس، في المقابل تدور تساؤلات عن مدى إمكانية أن تقوم بذات الخطوة مع من يقدس أو يمجد المحتل القاتل الإسرائيلي.

ليفربول تحرج محمد صلاح

ورغم ذلك كانت مظاهرات ليفربول كفيلة بأن تعيد اسم محمد صلاح للمنصات، وتذكر بصمته الغريب والغير مبرر إلى اليوم بعد كل تلك الجرائم البشعة بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال الغاشم.

وتداول نشطاء مقطع فيديو من مدينة ليفربول الإنجليزية حيث يلعب المصري محمد صلاح، نددت بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والمدنيين في غزة.

وعلقت مريم على مظاهرات ليفربول التي أحرجت محمد صلاح: “ومحمد صلاح وينه .. الكل قام إلا هو بطل الأبطال ذو شعبية ورمزية نايم وبشوف أحلام وردية”.

بلاش حس شباب لأحسن تفيقوه pic.twitter.com/80XsCi6FVj — Mazzi 😂🤣 (@Mazzi32) October 15, 2023

وشارك حساب آخر صورة لصلاح وهو نائم معلقاً بسخرية وتندر: “بلاش حس شباب لأحسن تفيقوه”.

عاجل…

بلاغ مُقدم من مو صلاح لشرطة ليفربول في المتظاهرين المتعاطفين مع فلسطين حيث أنهم أحرجوه كثيرا وخلوا رقبتوا قد السمسمة — Mando.Utd (@MO2022020) October 15, 2023

ومن التعليقات الساخرة ما كتبه أحد المغردين: “بلاغ مُقدم من مو صلاح لشرطة ليفربول في المتظاهرين المتعاطفين مع فلسطين حيث أنهم أحرجوه كثيرا وخلوا رقبتوا قد السمسمة”.

خسارة محمد صلاح لمليون متابع

يذكر أن محمد صلاح لم يشارك بأي دعم أو تعليق يخص عملية “طوفان الأقصى” أو حصار غزة من قبل الاحتلال، أو أي تعبير رمزي يشير لقلقه على ما يحصل، وهو ما أثار غضباً شعبياً مصرياً عربياً تجاهه.

وعلى إثر هذا التخاذل خسر النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، نحو مليون متابع عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب موقفه المحايد الغير مبرر تجاه القضية الفلسطينية.

ويواجه المصري محمد صلاح، حملة انتقاد واسعة من قبل الجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تعبير اللاعب عن موقفه تجاه ما يحدث في فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي.