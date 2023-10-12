وزير الطاقة الإسرائيلي يتحدى مصر ويهينها: لن تدخل أي شاحنة لغزة ولا تعظونا بالأخلاق!

وطن – رد وزير البنية التحتية والطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتز بشكل فوري على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري بفتح مطار العريش لتلقي المساعدات الدولية لقطاع غزة.

وقال “كاتز” في تدوينة مهينة لمصر وتحمل تحديا عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا):” مساعدات إنسانية لغزة؟ لن يتم تشغيل أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح صنبور مياه، ولن تدخل أي شاحنة وقود حتى عودة المختطفين الإسرائيليين إلى منازلهم”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي بهلجة يتحدى فيها مصر قائلاً:” الإنسانية من أجل الإنسانية. ولن يعظنا أحد بالأخلاق.”

סיוע הומניטרי לעזה? אף מתג חשמל לא יורם, שיבר מים לא יפתח ומשאית דלק לא תיכנס עד להשבת החטופים הישראלים הביתה. הומניטרי תמורת הומניטרי. ושאף אחד לא יטיף לנו מוסר. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 12, 2023

فتح مطار العريش لاستقبال المساعدات لغزة

وقبل تصريحات كاتز كانت مصر قد دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

دعوة لتقديم الدعم الإنساني

وأكدت مصر، أن المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

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معبر رفح مفتوح

وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة أكدت مصر أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.