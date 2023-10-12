“بي إن سبورت” توبخ عصام الشوالي لتضامنه مع غزة وحملة دعم واسعة معه .. تفاصيل!

وطن- في خطوة أثارت غضب الناشطين على مواقع التوصل الاجتماعي، وجهت شبكة “بي إن سبورت” توبيخا للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي بسبب تضامنه مع غزة خلال تعليقه على مباراة مانشستر سيتي وأرسنال يوم الأحد الماضي.

وقالت صحيفة “the athletic” الأمريكية إن تعليقات معلق قناة بي إن سبورتس عصام الشوالي بشأن تصعيد الصراع بين إسرائيل وفلسطين جعلته يواجه موقفاً محرجاً.

وأكدت الصحيفة بأنه تم تذكيره هو وزملاؤه باتخاذ موقف سياسي محايد أثناء وجودهم على الهواء، حيث بدا الشوالي داعما للفلسطينيين خلال مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي، خلال تعليقه على المبارة التي بثت في الناطقة بالعربية، بما في ذلك فلسطين.

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وقالت الصحيفة أنه بينما ركع لاعبو الفريقين على ركبهم قبل انطلاق المباراة التي قيمت في الإمارات، مما لتسليط مزيدًا من الضوء على مكافحة التمييز، استغل الشوالي هذه اللحظة ليتحدث على ما يبدو عن الصراع المتطور بين إسرائيل وفلسطين، بحسب قول الصحيفة.

تعليق الشوالي المتضامن مع غزة

وقال “الشوالي” في تعليقه:”حدثوك عن القوة فكانت وهماً، وعن التكنولوجيا المتطورة فكانت وهماً، وعن جيش لا يُقهر فكان وهماً.”

وتابع المعلق الرياضي التونسي:”كلموك عن برلين فكان وهماً، كلموك عن حدود من المستحيل اختراقها فكانت وهماً، ألا فهمت ألا فهمنا، ألا فهمتهم، إنهم مجرد بالونة وهم.”

ووفقا للصحيفة، فقد جاء التوبيخ بعد أن طلب أحد منتجي بي إن سبورت من الشوالي أيضًا إزالة “شارته” (وشاحه) الفلسطينية، موضحة أنه على الرغم من المحادثات التي تجري بين هيئة البث ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنهم واثقون من عدم وجود أي خرق لاتفاقية البث.

متحدث باسم الشبكة يوضح

وقال متحدث باسم “بي إن سبورت:”باعتبارنا مجموعة إعلامية عالمية رائدة، فإننا ندين أي شكل من أشكال الصراع أو العنف، بينما ندعم الأشخاص والقضايا والمصالح من كل الخلفيات واللغات والتراث الثقافي عبر أكثر من 40 دولة شديدة التنوع التي نعمل فيها. في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف:”تتطلب سياسات شركتنا الحياد غير السياسي والتغطية الإذاعية التي تركز على الرياضة – وهو أمر مطلوب من جميع موظفينا”.

وقد أُبلغ الشوالي وزملاؤه بأنه يجب عليهم عدم الإدلاء بتعليقات سياسية والتركيز فقط على الرياضة بغض النظر عن آرائهم الشخصية.

كلنا عصام الشوالي

وتضامنا مع المعلق التونسي، أطلق ناشطون وسما بعنوان: “كلنا عصام الشوالي”، عبروا من خلاله على تعطفهم معه وتأييدهم لما فعله، صابين جام غضبهم على شبكة “بي إن سبورت”.

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وفي هذا السياق، قال معتز العقرباوي:” اخص على هيك قناة مسيرة مو مخيرة .. جبناء؛ تافهين؛ انبطاحيين؛ متهالكين؛ إلى أسفل السافلين غير مأسوف عليكم”.

وقال آخر معبرا عن دعمه لعصام الشوالي:” مقدمه تاريخيه من الشوالي بافتتاح كأس العالم نحن العرب ” واليوم نحن سيفك، نحن درعك، نحن سلاحك “.

وقال مغرد يدعى “عمرو”:”رجل ابن رجل يا عصام، نطقت بـالحق وكلنا في صفك.”

أما المعرد أيمن الجهني فقال:” في كل ميدان له راية ، وفي كل مشهد له بصمة .. لا تمُر قضية عربية إلا وكان أول من يدافع عنها .. ولم يترك حدثًا إلا وأظهر لنا فخره بدينه وأصله و عروبته .. العربيّ الشهم الأصيل ، صوت المشجع وسيّد كابينة التعليق .. كلنا معك عصام ونفخر بك”.