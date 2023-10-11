مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد هالاند خوفاً من إغراءات ريال مدريد

وطن- ذكرت تقارير صحفية إيطالية، بأن نادي مانشستر سيتي يرغب في توقيع عقد جديد مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند، بشرط جزائي ضخم خوفاً من انتقاله إلى صفوف ريال مدريد خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة (لاغازيتا ديلو سبورت) الإيطالية، بأن إدارة مانشستر سيتي ترغب في توقيع عقد جديد مع المهاجم هالاند، خوفاً من رحيله عبر دفع الشرط الجزائي الموجود في عقده الحالي.

تجديد عقد هالاند مع مانشستر سيتي

وبينت الصحيفة، بأن اللاعب هالاند يمتلك شرطاً جزائياً يصل قيمته نحو 200 مليون يورو، كما ويحتوي عقده الحالي على بند يجعل عقده ينخفض سنوياً على مدار مدة العقد مع النادي الإنجليزي.

وجاء التقرير الذي نشرته الصحيفة الإيطالية، على ضوء التقارير التي تحدثت في وقت سابق بأن اللاعب هالاند ربما ينتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد.

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تحسين راتب هالاند

كما وأفادت تقرير نشرته شبكة (ESPN) الأمريكية، بأن نادي مانشستر سيتي مستعدة لتحسين عقد راتب إرلينغ هالاند، بهدف تجديد عقده لفترة أطول مع النادي.

وكان النرويجي هالاند قد انتقل إلى صفوف نادي مانشستر سيتي في صيف 2022، قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني بصفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو.

كما ونجح اللاعب هالاند هداف الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم، من تسجيل 36 هدفاً في الدوري الممتاز لكرة القدم، إلى جانب تتويجه هدافاً لدوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفاً.

وحصد هالاند العديد من الجوائز على ضوء تألقه الملفت للأنظار مع نادي مانشستر سيتي، لعل أبرزها جائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والقارة الأوروبية العجوز.

يذكر بأن عقد النرويجي إرلينغ هالاند ساري المفعول مع نادي مانشستر سيتي حتى صيف عام 2028.