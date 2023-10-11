كريم بنزيما يكشف سبب انتقاله إلى الاتحاد السعودي ورحيله عن ريال مدريد (فيديو)

وطن- كشف النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما 35 عاماً، سبب انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي ورحيله عن ريال مدريد الصيف الماضي.

وقال لاعب الاتحاد السعودي كريم بنزيما، في حوار صحفي نشره الحساب الرسمي لدوري السعودي روشن عبر منصة (X)، ” بعد أن حققت كل شيء في ريال مدريد، اعتقدت أن الوقت قد حان لخوض تجربة جديدة وتحدي جديد”.

سبب انتقال كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي

وتابع اللاعب بنزيما، ” لطالما أردت القدوم إلى هنا، مشروع كرة القدم الحالي ضخم من جميع النواحي، كما وأردت أن أكون جزءا منه. يوجد شغف كبير بكرة القدم هنا والكثير من التاريخ الكروي”.

كما واستكمل، ” السعودية هي دولة مسلمة ورحبوا بي بأيدي مفتوحة، وشعرت بالحب والترحيب”.

وأضاف، “عندما تكون هناك تشعر بالسلام والصفاء، إنه مكان استثنائي، هنا الحقيقة. كما وأتمنى زيارة كل المسلمين لها والاحساس بهذا الشعور”.

اقرأ أيضاً:

الاتحاد السعودي

وتحدث بنزيما عن الاتحاد السعودي هذا الموسم، ” لقد بدأنا هذا الموسم بشكل جيد، فريقنا لم يتغير عن الموسم الماضي، وهذا أمر جيد، كما وأشعر بالراحة في نادي الاتحاد”.

وختم النجم الفرنسي حديثه، ” آمل أن أساعد فريقي في كل مباراة، وخطوة بخطوة سيتصاعد مستوى الفريق ومستواي الشخصي، الفوز بالبطولات مع النادي نهاية الموسم هو كل ما أريده مع الفريق”.

وكان بنزيما أسطورة ريال مدريد السابق، قد انتقل إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي بعد رحيله عن النادي الملكي الأبيض الصيف الماضي بصفقة بلغت 200 مليون يورو، لمدة 3 مواسم قادمة (أي حتى صيف 2026).