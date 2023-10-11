كاتب يمني يتاجر بمأساة غزة لخدمة أجندة الإمارات في اليمن.. ما القصة؟

وطن – استغل هاني مسهور الكاتب اليمني المعروف بانه مقرب من دوائر الحكم في دولة الإمارات، الأحداث ليتاجر بمأساة قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية عليه، عبر الترويج لانفصال جنوب اليمن، وهي إحدى الأجندات الإماراتية في اليمن.

وقال مسهور في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “في اليمن وفلسطين لا حل إلا بحل الدولتين”.

غضب واسع

أثارت تغريدة هاني مسهور حالة من الجدل بين النشطاء وتحديدا اليمنيين الذين عبروا غضبهم مما طرحه الكاتب الموالي للإمارات.

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وقال المذيع صلاح بن عمر بابقي: “لا ياصهيوني ماراح نترككم من البداية تحتلو اي جزء من اليمن”.

لا ياصهيوني ماراح نترككم من البداية تحتلو اي جزء من اليمن — صلاح بن عمر بابقي⁦ (@salahbabgi) October 10, 2023

وكتب الناشط وليد جابر عن “يمني يتاجر بمأساة غزة”: “نسأل الله أن يحلك من الحياة”.

نسأل الله أن يحلك من الحياة — Wail Gabr (@wail_gabr) October 10, 2023

وغرد حفظ الله ثابت: “إيه دخلك فينا، إحنا أخوة وسوف نتفق بمايصلح للجميع، أنا شمالي ساكن صنعاء أحب الجنوب وعدن اكثر من حبي لصنعاء وقبيلتي”.

ايش دخلك فينااحنااخوه وسوف نتفق بمايصلج للجميع اناشمالي ساكن صنعااحب الجنوب وعدن اكثرمن حبي لصنعاوقبيلتي — حفظ الله ثابت (@biraih12) October 10, 2023

وانفعل الناشط علي العامري على منشور “يمني يتاجر بمأساة غزة”: “في الدار الآخرة، الناس واقفين في عرصات القيامة للحساب.. وهاني مسهور ينادي بفصل شمال اليمن عن جنوبه”.

في الدار الآخرة

الناس واقفين في عرصات القيامة للحساب

وهاني مسهور ينادي بفصل شمال اليمن عن جنوبه — علي العامري // الحساب الرسمي (@ali_alamri_1973) October 10, 2023

دعم الإمارات لانفصال جنوب اليمن

وتعتبر دولة الإمارات الأكثر دعما لانفصال جنوب اليمن عن شماله، وقدمت في سبيل ذلك دعما كبيرا لما يعرف بالمجلس الانتقالي وهو كيان سياسي يدير الكثير من المناطق في جنوب اليمن ويسعى لانفصاله عن شماله.

ويتهم الكثير من اليمنيين، التحالف السعودي الإماراتي الذي يخوض حربا في اليمن ضد جماعة أنصار الله (الحوثي)، أنه وضع ثروات اليمن نصب أعينه منذ الأشهر الأولى من عملية “عاصفة الحزم” في 2015.

ويرى اليمنيون وتحديدا القاطنين في مناطق الشمال، أن دولة الإمارات داعمة لمشروع الانفصال لنهب ثروات جنوب اليمن وتحديدا النفطية واللوجستية.