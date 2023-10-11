قصف منزل والد محمد الضيف .. وهؤلاء من استشهدوا من أسرته (شاهد)

وطن – كشف ناشطون عبر مواقع لتواصل الاجتماعي عن قصف سلاح الجو الإسرائيلي منزل والد محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الواقع في حي قيزان النجار بمنطقة خان يونس.

ونعى الأمين المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في قطاع غزة، عبد أبو فرح، مدحت الضيف، الذي استشهد في قصف استهدف منزل العائلة.

والشهيد مدحت الضيف هو ابن عم محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، حيث نشر قبل عامين صورة تجمعه بعمه معلقا عليه بالقول:” اعتز وافتخر بكبير عائلة الضيف جدى الحبيب العزيز ابوفتحى الذى انجب لنا والأمة عمى القائد العام محمد ضيف ابوخالد “.

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وأضاف:”ربنا لا تحرمنا شرف تقبيل رأسه حفظك الله أيها القائد المجاهد والغازي المرابط وأدام ظلك وأمضى سيفك على رؤوس الصهاينة حتى تحرير فلسطين”.

استشهاد شقيق محمد الضيف

كما كشفت تقارير إعلامية فلسطينية، أن القصف الذي استهدف منزل والد محمد الضيف أسفر عن استشهاد شقيقه عبد الفتاح دياب الضيف ونجله مدحت الضيف وحفيدته هالة الضيف.

يشار إلى أن محمد الضيف سبق وأن فقد زوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزله عام في أغسطس/آب 2014.

وفي مارس 2022، توفي والد محمد الضيف الحاج دياب المصري.

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وأعلن محمد الضيف يوم السبت 7/اكتوبر/2023، انطلاق عملية طوفان الأقصى، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وتتواصل عملية طوفان الأقصى في يومها الخامس، حيث أوقعت أكثر من 1200 قتيل اسرائيلي -وفق موقع والا العبري-، بينما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 1055 فلسطينياً، وإصابة 5184 آخرين.

وأرقام الشهداء الفلسطينيين، والقتلى الإسرائيليين، مرشحةً للإزدياد مع كل ساعة تمرّ بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بشكلٍ عنيف وغير مسبوق، فيما تردّ المقاومة بقصف المستوطنات الإسرائيلية، وتنفيذ عمليات تسلل نحوها من البرّ والبحر .