صافرات الإنذار تفزع وزير خارجية بريطانيا ونظيره الإسرائيلي.. سارعا بالفرار

وطن- نشرت وسائل إعلام عبرية فيديو وثق لحظة الفزع التي انتابت وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، أثناء سماعهما دوي صافرات الإنذار في مستوطنة أوفاكيم.

وتستمر عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها كتائب القسام، السبت، في يومها الخامس على التوالي وسط استهداف المقاومة لمستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، ردا على القصف الهمجي لغزة من قبل الاحتلال وفرض حصار شامل على القطاع.

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وكان وزير الخارجية البريطاني يسير رفقة نظيره الإسرائيلي، حيث كان في زيارة لإسرائيل لإعلان تضامن بريطانيا مع الاحتلال، عندما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة “أوفاكيم” ليهرع الوزيران للبحث عن ملجأ يحتميان فيه.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي وصل، الأربعاء، إلى إسرائيل، لتأكيد دعم المملكة المتحدة للاحتلال في أعقاب الحرب التي بدأتها حماس ضد الجيش المحتل وفاجأت بها العالم أجمع.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد ذكرت أن “كليفرلي” التقى وتحدث مع مجموعة من المصابين والناجين الإسرائيليين من هجمات يوم السبت الماضي.

وأضافت أن الوزير سيجتمع أيضا بكبار قادة الاحتلال، للتأكيد على دعم بلاده لما زعم أنه “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

ويستمر قصف المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية، ووثقت مقاطع فيديو لحظة هروب الإسرائيليين في مدينة حيفا نحو الملاجئ بعد سماع صافرات الإنذار جراء قصف حماس للمدينة المحتلة.