“تزييف فاشل” .. قصة مجندة إسرائيلية تم تسويقها كأسيرة مدنية ألمانية! (فيديو)

وطن – من بين عديد الوقائع التي وثقت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، انتشر مقطع فيديو يزعم “أسر سيدة مدنية أسيرة من (حفل الطبيعة) الموسيقي على حدود قطاع غزة”، تبين أنها مجندة إسرائيلية.

وجاء هذا المقطع بين وسائل الإعلام الغربية، ونشره العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

“أسر مجندة إسرائيلية”

وأظهر الفيديو المتداول، لحظة أسر شابة على دراجة نارية على الحدود مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

ما حقيقة ادعاء ناشطين ووسائل إعلام غربية باختطاف سيدة مدنية "كأسيرة" من حفل موسيقي في عملية #طوفان_الأقصى التي نفذها مقاتلو القسام في حدود قطاع #غزة؟ pic.twitter.com/UpInVxK5aM — TRT عربي (@TRTArabi) October 10, 2023

وظهرت في فيديو آخر، وهي ترتدي نفس الملابس، وشوهدت وهي تجلس بهدوء وتشرب الماء، داخل ما يرجح أنه مكان أسرها.

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وادعى ناشطون وعدد من وسائل إعلام، أن هذه الناشطة تحمل الجنسية الألمانية. واتهمت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية المقاومة الفلسطينية باختطاف سيدة مدنية، وهي نوا ياغاني.

والد الفتاة يؤكد إسرائيليتها

خرج والد هذه الفتاة على القناة الـ12 العبرية، وقال إن ابنته إسرائيلية الجنسية وهي التي ظهرت في كلا المقطعين المنشورين لها.

وأضاف والد الفتاة: “الآن في هذه اللحظة الصعبة، على الأقل يجب علينا دعمها، لم أستطع أن أقول لها شيئا”.

صديق الفتاة يؤكد رواية والدها

كما أكد صديقها أميت باربارا نفس كلام والدها، قائلا: “ظهر وجهها وملابسها وصديقها معها (في الفيديو).. كانت واضحة بشكل جيد.. إنها هي”.

وبالعودة لحسابها على إنستغرام، تبين أنها مجندة في الجيش الإسرائيلي وليست مدنية. وكانت قد شاركت مع صديقها في مهرجان موسيقي (حفل الطبيعة) قرب مستوطنة رعيم الحدودية.

طوفان الأقصى في يومها الخامس

ومع حلول اليوم الخامس لعملية طوفان الأقصى، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على قطاع غزة، فيما تقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 950 شهيدا وأكثر من 5000 جريح.

كما أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن حوالي 250 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة، معظمهم في مدارس الوكالة، وأنهم يعيشون ظروفا صعبة.

في الوقت نفسه، ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200 قتيلا.وفق موقع “والا” العبري

وردا على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، كثفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها، حيث أطلقت في الساعات الماضية، ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.

وأعلنت كتائب القسام أنها أطلقت صاروخي أرض جو من طراز “متبّر1” تجاه طائرات الاحتلال في سماء خانيونس جنوبي قطاع غزة، ضمن عملية طوفان الأقصى المتواصلة .