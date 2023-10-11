القسام تبث فيديو جديدا لأولى لحظات طوفان الأقصى.. مشهد مذهل لإسقاط “ناحل عوز”

وطن- بث الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات جديدة توثق اللحظات الأولى لعملية طوفان الأقصى التي أطلقت يوم السبت الماضي.

ووثق مقطع الفيديو الجديد، عملية اقتحام عشرات من المقاتلين موقع “ناحل عوز” العسكري شرقي مدينة غزة.

وأسفر هذا الاقتحام عن قتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسر عدد آخر، ذلك في اللحظات الأولى من العملية التي وُصفت بأنها غير مسبوقة.

وفي بداية المقطع، يمكن رصد عمليات إطلاق صواريخ وقذائف هاون على الموقع العسكري، وتفجير برج المراقبة بسبب قنبلة ألقتها طائرة مسيرة، وذلك بالتزامن مع دخول عناصر من المظليين إلى الموقع الإسرائيلي.

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بعد ذلك، اشتبك العشرات من مقاتلي القسام مع جنود إسرائيليين بعد إلقاء قنابل يدوية قبل اقتحام الموقع بالكامل والإجهاز على عدد من الموجودين فيه، ورفع علم الكتائب بجوار جثث لجنود إسرائيليين.

كما شوهد عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم مكبلو الأيدي قبل أن يقتادهم أفراد القسام في مركبات عسكرية ومدنية في طريق العودة مجددا إلى قطاع غزة.

إطلاق عملية طوفان الأقصى

يُشار إلى أن كتائب القسام كانت قد أطلقت عملية “طوفان الأقصى”، التي استخدمت فيها طائرات انتحارية وزوارق بحرية وقوات من المظليين، مع إطلاق آلاف الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

عدد شهداء غزة في اليوم الخامس لطوفان الأقصى

ومع حلول اليوم الخامس لعملية طوفان الأقصى، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على قطاع غزة، فيما تقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 950 شهيدا وأكثر من 5000 جريح.

كما أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن حوالي 250 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة، معظمهم في مدارس الوكالة، وأنهم يعيشون ظروفا صعبة.

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عدد قتلى إسرائيل في اليوم الخامس لطوفان الأقصى

في الوقت نفسه، ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200 قتيلا.

وردا على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، كثفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها، حيث أطلقت في الساعات الماضية، ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.

وأعلنت كتائب القسام أنها أطلقت صاروخي أرض جو من طراز “متبّر1” تجاه طائرات الاحتلال في سماء خانيونس جنوبي قطاع غزة.