يتواجد في الإمارات.. لماذا يتجاهل محمد صلاح أحداث فلسطين وقضايا العرب؟

وطن- تعرض اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لانتقادات حادة وهجوم واسع من قبل العديد من النشطاء المصريين والعرب عبر مواقع التواصل، لتجاهله ما يحدث في فلسطين من حرب بين إسرائيل والمقاومة وقصف الاحتلال لغزة، بينما عبر العديد من مشاهير كرة القدم العرب عن دعمهم الصريح للفلسطينيين والمقاومة.

وأعلنت حركة حماس، السبت، عن انطلاق عملية “طوفان الأقصى” المستمرة حتى الآن، واخترقت خلالها عناصر المقاومة الأراضي المحتلة وتمكنت من الاشتباك المباشر مع العدو الصهيوني وتكبيده خسائر غير مسبوقة في تاريخه، دفعته للاستنجاد بأمريكا التي سارعت لدعمه.

من اليوم مفيش حاجه اسمها محمد صلاح أسطورة

صلاح مشغول بالقطط والكلاب

الاسطورة واحد بس هو تريكه 👇 pic.twitter.com/DJxs2Qn2Ee — ⚔️عبــــــــ🔥ـــــــــود⚔️ (@Aboud______11) October 10, 2023

تجاهل صلاح لأحداث فلسطين يضعه في مرمى النيران

وتسبب موقف نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، وكذا موقف اللاعب الجزائري رياض محرز، وغيرهم من نجوم الكرة الحاليين والسابقين تجاه أحداث فلسطين وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، في حرج وأزمة لمحمد صلاح.

الظاهر محمد صلاح مايشتغل حسابه الا في وقت الكريسماس بس. pic.twitter.com/11ViqRPCLJ — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) October 10, 2023

وبمراجعة حسابات “صلاح” عبر مواقع التواصل المختلفة يتضح أنه يتجاهل تماما أحداث فلسطين، ولم ينشر أي شيء يخص عملية “طوفان الأقصى” أو حصار غزة من قبل الاحتلال.

عاجل🚨: تم سحب لقب فخر العرب من محمد صلاح واعطائه الى رياض محرز و سالم الدوسري بالمناصفه .. pic.twitter.com/nQY11SbpiP — Auz (@i3ziz77) October 10, 2023

الأمر الذي عرض اللاعب المصري الذي يلقب عبر السوشيال ميديا بـ”فخر العرب”، لهجوم كبير من قبل النشطاء الذين وصفوا صمته بـ”المخزي” في أحداث وجودية للعرب والمسلمين كهذه.

وانتشرت عدة مقاطع لمشاهير ومنشئي محتوى، يصبون فيها جام غضبهم على محمد صلاح، الذي قدم العزاء في وفاة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، بينما تجاهل تعزية شهداء غزة ولم يكتب كلمة واحدة عن الحصار الغاشم يدعم بها أهالي القطاع المحاصر، حسب وصفهم.

دي حاجه بسيطه عن صورة محمد صلاح اللي بيتقال عنه فخر العرب

اللقب بيتاخد بالمواقف والتصرفات مش بالاهواء والمصالح

فخر العرب يعني قدوه يعني له رساله وكمسلم قبل اي حاجه

والله كنت واحده من الناس اللي فرحت بنجاحه وتألقه واثباته لذاته بس اتخذلت بعدم دفاعه عن الإسلام والقضيه الفلسطينيه pic.twitter.com/b2nURC70gv — Nahla Shahin (@NahlaShahin4) October 10, 2023

وهاجمه أحد النشطاء بالقول:”محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم مو أكثر.. هاذي الخانة الوحيدة اللي يستحق الذكر فيها.”

وتابع موضحا حول محمد صلاح يتجاهل فلسطين:”إنما خانة القدوة والمثال والفخر وخصوصا جملة فخر العرب هاذي عمرها ما كانت خانته ولا يعرف شي عنها.”

اقرأ أيضاً:

كلمة قديروف المصورة عن فلسطين تستدعي رداً من الكرملين

تكتيكات حماس قلبت كل المعايير العسكرية والمقاومة مستعدة لجميع السيناريوهات

وأكمل:”هو نجم عالمي صحيح ومن أفضل لاعبين مثل باقي الاعبين الاجانب فا ياريت ما تعطونه حجم اكبر من حجمه شاهدوا داخل الملعب فقط ولا تنتظرون منه يكون معكم بي موقف.”

محمد صلاح من افضل الاعبين في العالم مو اكثر هاذي الخانة الوحيدة اللي يستحق الذكر فيها .. انما خانه القدوة و والمثال و الفخر وخصوصا جملة فخر العرب هاذي عمرها ما كانت خانته ولا يعرف شي عنها ،هو نجم عالمي صحيح ومن افضل لاعبين مثل باقي الاعبين الاجانب فا ياريت ماتعطونه حجم اكبر من… https://t.co/eDvOj420sr — M! (@illimo7med) October 10, 2023

محمد صلاح يتواجد في الإمارات

وجاء أحدث ظهور لمحمد صلاح، صباح الثلاثاء، في الإمارات حيث انضم نجم ليفربول إلى معسكر منتخب مصر المقام بمدينة العين، استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما يومي، ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري، باستاد هزاع بن زايد.

وظهر “صلاح” بحسب صور ومقاطع متداولة، وهو يرتدي تيشرت منتخب مصر ويقود تدريبات المنتخب المصري على أرضية الملعب الإماراتي.

نجمنا المصرى محمد صلاح من تدريبات منتخب مصر اليوم ربنا يكرمك بإذن الله pic.twitter.com/HSZforyETa — Saraa Ehab (@SaraaEhab131437) October 10, 2023

هجوم ساخر.. “ميا خليفة نطقت وانت لأ”

ناشط آخر هاجم صلاح وحاول توضيح سبب عدم تضامنه مع غزة والمقاومة الفلسطينية، وغرد متسائلا: “يا إخوان ليه متفاجئين ان صلاح ما سوا شي على غزة؟”

وتابع مجيبا على تساؤله:”يعني الرجال واضح من البداية مع احتفاله بالكريسماس لثلاث مرات رغم عدد الناس اللي نصحوه + احتفاله بالهالوين + تعزية على الملكة إليزابيث الي قتلت شعبه في فترة.”

واختتم بأسلوب ساخر من محمد صلاح واللقب الذي يطلقه الجميع عليه:”يعني الرجال كل شي الا فخر العرب الرجال فرخة العرب.”

#محمد_صلاح||#فخر_العرب

هو يخوان ليه متفاجئين ان صلاح ما سوا شي على غزة ؟

يعني الرجال واضح من البداية مع احتفاله بالكريسماس لثلاث مرات رغم عدد الناس الي نصحوه + احتفاله بالهالوين + تعزيه على الملكة إليزابيث الي قتلت شعبه في فترة

يعني الرجال كل شي الا فخر العرب الرجال فرخة العرب pic.twitter.com/V1QWlyRbkX — حمدون لفل ماكس(ضيفني بردها) (@moazdanjuma) October 10, 2023

فيما دون آخر ساخرا من “فخر العرب”: “ايه يا محمد يا صلاح ما نطقتش يعني.. ده ميا خليفة نطقت وانت لا يا عرة العرب”

البعض دافع عن موقف محمد صلاح

ورغم هذا الهجوم من الأغلبية الكاسحة، فقد برر البعض لمحمد صلاح موقفه المتخاذل واعتبروا أنه نجم رياضي لا علاقة له بالسياسة، وأن الجمهور يحمله أكثر من طاقته، وصمته لا يعيبه أو يؤخذ عليه، كونه ليس شخص مسؤول أو رجل سياسة، حسب وصفهم.

ورفض العديد من النشطاء هذا التبرير الذي وصفوه بالساذج، مشيرين إلى أن أي شخص عربي تسلط عليه الأضواء في أي مكان وبأي مجال، يجب عليه استغلال هذا في دعم قضايا العرب والمسلمين الكبرى، وأن من يتخاذل عن دعم القضية الفلسطينية تحديدا “فلا عذر له ولا مبرر.. بل لا يستحق أن يحمل لقب عربي” حسب وصفهم.

فخر العرب الحقيقي.. الشهيد "محمد صلاح" الجندي المصري الذي أعاد العمليات البطولية ضد الصهاينة لذاكرة العالم الإسلامي قبل انطلاق عملية " #طوفان_الأقصى" بأشهر قليلة pic.twitter.com/3nhZ8cdtU1 — مجلة المجتمع (@mugtama) October 10, 2023

وذكر آخرون في هذا السياق بالجندي المصري الشهيد البطل محمد صلاح، الذي يحمل نفس اسم نجم ليفربول للمفارقة العجيبة، حيث يصر القدر بحسبهم على إحراج “مو صلاح”.

الجندي محمد صلاح “فخر العرب الحقيقي”

وكان الجندي البطل قد تمكن في يونيو الماضي، من قتل 3 إسرائيليين على معبر العوجا في المنطقة الحدودية بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، حيث مكان خدمته بالجيش المصري، وتكشفت تفاصيل مثيرة عن العملية التي أربكت إسرائيل وقتها.

وكان لهذه العملية أصداء سياسية وأمنية واسعة، دفعت بالنخب السياسية الإسرائيلية المختلفة للمطالبة بتقييم العلاقات بين تل أبيب والقاهرة وقتها.