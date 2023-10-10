مصادر مطلعة: الإمارات حذرت بشار الأسد من التورط في الحرب بين حماس وإسرائيل!

وطن- كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن الإمارات حذرت نظام الأسد من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل أو السماح بشن هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية.

وقال موقع “axios” إن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، تشعر بقلق بالغ من احتمال امتداد الحرب إلى لبنان أو سوريا وتصاعدها إلى صراع إقليمي.

وقال زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك يوم الاثنين: “هذه ليست اللحظة المناسبة لأي طرف معاد لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات لتحقيق مكاسب”.

ماذا جرى خلف الكواليس؟

وفقا للموقع فإن الإماراتيين، الذين قاموا العام الماضي بتطبيع علاقتهم مع سوريا ودعوا رئيس لنظاام السوري بشار الأسد لزيارة أبوظبي ، يتمتعون بنفوذ على الحكومة السورية أكبر من معظم الدول العربية في المنطقة.

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بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الإمارات أيضًا بعلاقة وثيقة مع إسرائيل بعد أن وقعت الدولتان معاهدة سلام في عام 2020 كجزء من اتفاقيات أبراهام التي توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب المصادر، فقد وجه المسؤولون الإماراتيون رسائلهم إلى مسؤولين سوريين رفيعي المستوى وأطلعوا إدارة بايدن على اتصالاتهم مع السوريين.

اشتباك بين مقاتلي الجهاد الإسلامي وجنود إسرائيليين على حدود لبنان

وكان عدد من مقاومي حركة الجهاد الإسلامي قد تسللوا إلى إسرائيل من لبنان، قبل أن تم الإعلان عن استشهاد اثنين منهما في تبادل إطلاق نار أدى إلى إصابةعدد من الجنود الإسرائيليين.

وسرعان ما ادعى حزب الله أنه لم يكن جزءا من الهجوم عبر الحدود وبعد فترة وجيزة أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عنه.

من جانبها، ردت إسرائيل بمهاجمة مواقع حزب الله في جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل خمسة من أفراده على الأقل، ليرد حزب الله بإطلاق صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود.