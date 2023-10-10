شاحنات الإغاثة المصرية تنسحب من معبر رفح بعد تحذير إسرائيلي (فيديو)

وطن- يبدو أن التهديدات الإسرائيلية لمصر بشأن إرسال المساعدات لقطاع غزة المحاصر قد لاقت استجابة من قبل النظام المصري، حيث انسحبت شاحنات الإغاثة المصرية من محيط معبر رفح البري، وفق مقاطع متداولة وثقت ذلك.

وكان العديد من المصريين عبر مواقع التواصل، قد طالبوا الحكومة المصرية بضرورة التحرك وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع، بعد إعلان الاحتلال فرض حصار شامل على غزة.

انسحاب شاحنات الإغاثة المصرية من محيط قطاع غزة

وحصلت “مؤسسة سيناء” الحقوقية على فيديو خاص يوضح انسحاب شاحنات الوقود والمواد الإغاثية المصرية من محيط معبر رفح البري.

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وأوضحت المؤسسة في تعليق فوق الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس”، أن ذلك جاء عقب توجيه إسرائيل تحذيرا إلى السلطات المصرية، بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسوف يتم قصف الشاحنات، حسب ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء.

وكانت السلطات المصرية علقت العمل بمعبر رفح لأجل غير مسمى، بعد تعرضه للقصف الاسرائيلي 3 مرات متتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما لم تعلق السلطات في مصر على قصف المعبر حتى كتابة هذه السطور.

معبر رفح المتنفس الوحيد للفلسطينيين المحاصرين

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصادر أمنية، أن العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء تعطلت، الاثنين، بعد الضربة الجوية الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام مصرية كشفت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع، بأن إسرائيل قدمت طلباً رسمياً للسلطات المصرية لإغلاق معبر رفح مع قطاع غزة.

وأشار ذات المصدر إلى أن السلطات الإسرائيلية “لم تتلق رداً مصرياً” بهذا الشأن.

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وكانت مقاطع فيديو متداولة، الاثنين أظهرت عربات الإسعاف المصرية، وهي تعبر معبر رفح لتقديم المساعدات الطبية لأهالي غزة في ظل استمرار قصف الكيان المحتل للقطاع.

وتستمر عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حركة حماس، السبت، ضد الاحتلال الإسرائيلي واخترقت خلالها الأراضي المحتلة ونفذت عمليات غير مسبوقة، لليوم الرابع على التوالي وسط انتصارات كاسحة للمقاومة جعلت إسرائيل تتخبط، في سابقة.