رياض محرز يدعم فلسطين ويُبشر المقاومة: “ألا إن نصر الله قريب” (شاهد)

وطن – أعلن النجم الدولي الجزائري رياض محرز، عن تأييده لفلسطين والفلسطينيين أمام ما يواجهونه من آلة الفتل الإسرائيلي في خطوة لاقت الكثير من التفاعل والاستحسان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأورد لاعب منتخب نادي أهلي جدة السعودي رياض محرز، عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”، الثلاثاء، الآية القرآنية “ألا إن نصر الله قريب” مع ترجمتها الإنكليزية وصورة للأقصى.

رياض محرز يدعم فلسطين

وأرفق الصورة بايموجي على شكل يدين تصفقان وعلم فلسطين، ويدين مرفوعتان بالدعاء حسبما نقله الرواد عبر منصة إكس.

وانضم محرز، بهذا إلى قائمة اللاعبين والأندية والجماهير الذين وجهوا رسائل دعم وتضامن مع فلسطين منذ الإعلان عن عملية “طوفان الأقصى”، يوم السبت الماضي، ليؤكد مجدداً أنه إلى جانب القضية الفلسطينية وشعبها دائماً.

إشادة بخطوة رياض محرز

وتحظى القضية الفلسطينية باهتمام كبير من قبل الرأي العام العالمي، وتأتي خطوة محرز لتؤكد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وقوبلت خطوة اللاعب الجزائري بالكثير من التعليقات التي أثنت على موقفه، ورأى البعض أن هذا الأمر ليس غريباً على بلد المليون شهيد.

وقال أحد المعلقين:”رياض محرز فخر الجزائر والعرب يعلن دعمه لـ فلسطين .. ليس جديد على ابن بلد المليون ونصف المليون شهيد”.

واستدرك مخاطباً محرز :”مواقفك السابقة تتحدث عنك”.

رياض محرز فخر الجزائر و العرب يعلن دعمه لـ فلسطين .. ليس جديد على ابن بلد المليون ونصف المليون شهيد..

مواقفك السابقة تتحدث عنك 🇩🇿🇵🇸✌🏻#طوفان_الأقصى#Gaza #GazaUnderAttack #FreePalestine pic.twitter.com/h8LzIWNJNB — ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ ²¹³🇩🇿 (@Bonoise23Dz) October 10, 2023

وبالمقابل انتقد “عمر” صمت نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عما يجري في فلسطين وعلق بنبرة تهكم:” العاق محمد صلاح فين بعد أربعة أيام”.

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وكان النجم الجزائري رياض محرز، رفع علم فلسطين إلى جانب العلم الجزائري، خلال احتفالاته مع رفاقه في مانشستر سيتي برفع درع الدوري الإنجليزي الممتاز في أيار 2021.

واختار محرز رفع العلم الفلسطيني في وسط ملعب الاتحاد وأمام الجماهير، التي حضرت للاحتفال بتتويج النادي السماوي بالدوري للمرة السابعة في تاريخه.

وكان محرز ضمن عدد من النجوم العرب والعالميين في عالم كرة القدم، الذين وجهوا رسائل تضامن للشعب الفلسطيني، بعد استهداف المصلين في المسجد الأقصى والسعي لطرد سكان حي الشيخ جراح، والعدوان الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة.