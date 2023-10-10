رياض محرز يتفاعل مع الأحداث الساخنة في فلسطين بصورة عبر حسابه (صور)

وطن- تفاعل النجم الجزائري الدولي رياض محرز 32 عاماً، لاعب نادي الأهلي السعودي، مع الأحداث الساخنة في فلسطين، بنشره صورة عبر حسابه الخاص على موقع الانستغرام لقبة الصخرة المشرفة وعليه علم دولة فلسطين.

ونشر الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي ومانشستر سيتي السابق، صورة قبة الصخرة المشرفة في مدينة القدس المحتلة، مرفقة بعلم دولة فلسطين ورموز أيدي للدعاء لهم، عبر حسابه الخاص على الانستغرام، تفاعلاً مع الأحداث الساخنة في فلسطين.

تفاعل رياض محرز مع الأحداث في فلسطين

وكان اللاعب محرز قد رفع علم فلسطين مع ناديه السابق مانشستر سيتي، خلال تتويجه فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل رحيله عن النادي الصيف الماضي إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي.

ووقع الجزائري محرز مع الأهلي السعودي حتى صيف 2023، بصفقة بلغت 35 مليون يورو، وراتب سنوي يتقاضاه اللاعب يقدر قيمته 100 مليون يورو. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإنجليزية المختلفة.

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سالم الدوسري يدعم فلسطين

ولم يقتصر الأمر على الجزائري رياض محرز، بل تفاعل النجم السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، مع الأحداث في فلسطين بصورة خريطة فلسطين مع علمها عبر حسابه على الانستغرام.

وكانت العديد من الأندية العربية قد هتفت بحناجرهم داخل مدرجات الملعب دعماً لفلسطين، لعل أبرزهم جماهير الأهلي المصري والرجاء المغربي والترجي التونسي، بالإضافة إلى الموقف المعتاد عليه من قبل جماهير سيلتك الاسكتلندي.

يذكر بأن حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصل إلى 756 شهيداً جلهم من الأطفال والنساء المدنيين ، وإصابة نحو 4000 مواطن بجراح مختلفة، وفق آخر إحصائية أودتها وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.