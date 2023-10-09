وكالة: عباس كامل حذر نتنياهو قبل 10 أيام من “شيء كبير” تخطط له حماس

وطن- تفاقمت الأسئلة المتزايدة مؤخرا حول فشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الهائل، في توقع هجوم حماس المفاجئ ضمن عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت، السبت، باختراق عناصر القسام للأراضي المحتلة في غلاف غزة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “times of israel” العبرية، قال مسؤول في المخابرات المصرية في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، إن إسرائيل تجاهلت تحذيرات متكررة من مصر مؤخرا بأن حركة حماس التي تتخذ من غزة مقراً لها كانت تخطط لـ “شيء كبير”.

هل حذر عباس كامل نتنياهو من هجوم حماس (عملية طوفان الأقصى)؟

وحذرت المخابرات المصرية من هجوم كبير مباشر لحماس على ما يبدو، بحسب مذكرة رُفعت من رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى رئيس الوزراء.

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جدير بالذكر أن رئيس المخابرات المصرية هو اللواء عباس كامل، الرجل القوي المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشكل شخصي.

وقال المسؤول المخابراتي المصري، إن مصر التي تعمل في كثير من الأحيان كوسيط بين إسرائيل وحماس، تحدثت مرارا وتكرارا مع الإسرائيليين حول “شيء كبير”، دون الخوض في التفاصيل.

وأضاف أن المسؤولين الإسرائيليين يركزون على الضفة الغربية وقللوا من شأن التهديد القادم من غزة.

وأوضح:”لقد حذرناهم من أن انفجارا للوضع قادم، وقريبا جدا، وسيكون كبيرا.”

وتابع المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة محتوى المناقشات الاستخباراتية الحساسة مع وسائل الإعلام، لوكالة “أسوشيتد برس”: “لقد قللوا من شأن هذه التحذيرات”.

عباس كامل هاتف نتياهو قبل 10 أيام

وفي أحد التحذيرات المذكورة، اتصل رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، شخصيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل 10 أيام فقط من الهجوم الضخم، وقال إن سكان غزة من المرجح أن يفعلوا “شيئا غير عادي، عملية مروعة”.

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وقال مسؤولون مصريون لم يذكر اسمهم للموقع، إنهم صدموا من عدم مبالاة نتنياهو بالأخبار، وقالوا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبر عباس كامل أن الجيش “غارق” في المشاكل في الضفة الغربية.

نتنياهو ينفي

ونفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال هذه التقارير في بيان له، الاثنين، مدعيا أنها “كذبة كاملة”.

وقال في بيان له: “لم تصل أي رسالة مبكرة من مصر ولم يتحدث رئيس الوزراء أو يجتمع مع رئيس المخابرات المصريو منذ تشكيل الحكومة، سواء بشكل غير مباشر أو مباشر.

وجاء في البيان: “هذه أخبار كاذبة تماما”.

ولفت تقرير الصحيفة العبرية في نهايته إلى أن هجوم نهاية الأسبوع، الذي فاجأ إسرائيل في عطلة يهودية كبرى، يلقي بظلال من الشك على سمعة الاحتلال الاستخباراتية.

وقال ياكوف أميدرور، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “هذا فشل كبير”.

وأضاف: “هذه العملية تثبت في الواقع أن القدرات الاستخباراتية في غزة لم تكن جيدة”.