جنون إسرائيلي .. مجزرة في جباليا توقع أكثر من 50 شهيداً (شاهد)

وطن- في جريمة حرب جديدة، قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، باستهداف مفترق الترنس، وهو سوق وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، مرتكبة مجزرة.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن القصف الإسرائيلي خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى الذين جرى نقلهم للمشفى الإندونيسي شمالي القطاع.
📸#شاهد| الاحتلال يُصاب بهستيريا ويرتكب مجزرة في #مخيم_جباليا شمال #غزة أدت لاستشهاد 50 فلسطينياً على الأقل. pic.twitter.com/hH2Ivr9l4W
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 9, 2023
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مجزرة جباليا توقع أكثرَ من 50 شهيداً
وقالت مصادر صحفية أن نحو 50 فلسطينيا ارتقوا شهداء نتيجة قصف مفترق الترنس. متوقعة ارتفاع العدد نتيجة لكثرة عدد المصابين الذين وصفت حالة الكثير منهم بالحرجة.
📸مشاهد مؤلمة .. طائرات الاحتلال تقصف المنازل على رؤوس من فيها شمال #غزة . pic.twitter.com/hf4dNyLWSk
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 9, 2023
وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف منطقة الترنس التي تعد منطقة حيوية، ومكتظة بالسكان، الأمر الذي تسبب برتفاع عدد الشهداء والجرحى.
📸بنك الأهداف الإسرائيلي في #غزة! pic.twitter.com/5ZUQdJ5RDh
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 9, 2023
كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الاثنين، سيارة إسعاف فلسطينية في قطاع غزة، كانت تقل مصابين إلى المستشفى في حي الشجاعية، شرقي القطاع.
وأظهر مقطع فيديو سيارة الإسعاف المقصوفة وقد ارتفعت منها ألسنة الدخان، فيما استطاع سائقها النجاة من القصف رغم إصابته.
لكن المصابين الذين كانوا على متنها وعددهم 7، استشهدوا جميعًا، حسب السائق.
📸#شاهد| جنـــــــــون إسرائيلي في #غزة .. قصف مركبات الإسعاف بما فيها من مصابين!!! #غزه_تحت_القصف #غزه_تقاوم #غزة_الآن #غزة_لحظة_بلحظة #غزة_العزة #غزة_تحترق pic.twitter.com/COcauSWnVW
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 9, 2023
ومع دخول معركة طوفان الأقصى، يومها الثالث، تزداد كثافة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تستهدف مباني مكتظة بالسكان، ومساجد ومدارس وأسواقا مزدحمة. فيما يراه مراقبون اتباعا لسياسة الأرض المحروقة.
📸"حرب إبادة".. غارات إسرائيلية عنيفة على #غزة. pic.twitter.com/W0WftzoWaH
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 9, 2023
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت قبل المجزرة الجديدة بساعات قليلة ارتفاع عدد الشهداء إلى 436 شخصا بينهم 78 طفلا، وإصابة نحو 2300، بينهم أكثر من 120 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية.