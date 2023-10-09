لامين يامال يدخل تاريخ برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز (فيديو)

وطن- دخل النجم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال، تاريخ نادي برشلونة بعد تسجيله هدفاً داخل مرمى غرناطة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لحساب الجولة ال9.

وأصبح لاعب برشلونة لامين يامال، أصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإسباني 2023-2024، وهو في سن 16 عاماً و87 يوماً، في مرمى غرناطة، الأحد.

وحطك بذلك اللاعب يامال، الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب فابريس أولينغا، لاعب نادي ملقا الذي سجل هدفاً في مرمى سيلتا فيغو في موسم عام 2012، وهو في سن 16 عاماً و98 يوماً في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

لامين يامال يدخل تاريخ برشلونة في الدوري الإسباني

وكان الإسباني لامين يامال، قد حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يشارك لأول مرة مع نادي برشلونة في مباراة رسمية، في شهر أغسطس الماضي.

كما ودخل بعدها يامال لاعب برشلونة وهو في سن 16 عاماً و57 يوماً كأصغر لاعب، خلال المشاركة الأولى الدولية في مباراة إسبانيا أمام جورجينا في تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2024 في شهر سبتمبر الماضي.

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مباراة برشلونة ضد غرناطة

وفي سياق آخر، خيم التعادل الإيجابي بهدفين لكليهما بين برشلونة وغرناطة، في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي برشلونة داخل شباك مرمى غرناطة، اللاعب لامين يامال في الدقيقة ال45+1 وسيرجي روبيرتو في الدقيقة ال85، كما وأحرز غرناطة هدفيه عن طريق اللاعب برايان مارتينيز في الدقيقة ال1 وال29.

وسيواجه فريق برشلونة في المباراة المقبلة القوية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، الأحد، في منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

ومن الجدير بالذكر، فإن برشلونة يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد برصيد 24 نقطة للموسم الجاري.