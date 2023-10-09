صحفي الجزيرة تامر المسحال يعلن قصف الاحتلال لمنزله في غزة

وطن- أعلن الصحفي الفلسطيني تامر المسحال، مقدم برنامج “ما خفي أعظم” على شاشة “الجزيرة”، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في قطاع غزة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ، السبت، سلسلة غارات مكثفة على قطاع غزة، تسببت بسقوط شهداء ومصابين وتدمير مبان، ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حماس وكبدت الاحتلال أفدح خسارة في تاريخه.

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وعبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” قال تامر المسحال، إنه تلقى خبر قصف منزله في غزة.

قصف منزل تامر المسحال

ودون وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”الحمد لله.. استقبلت خبر قصف منزلي بالتسليم بقضاء الله وقدره.”

وتابع داعيا لأهل غزة الذي يعانون الآن حصارا شاملا من قبل الاحتلال:”ونسأل الله اللطف بالأهل في غزة.”

وعبر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع المسحال، بعدما أعلن قصف الاحتلال لمنزله.

ويشار إلى أنه ضمن الحصار الشامل قطعت إسرائيل المياه كليا عن قطاع غزة.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تنفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وتزايدت أعداد الضحايا الفلسطينيين بوتيرة متسارعة جراء الحرب بين المقاومة وإسرائيل، إذ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفياتها استقبلت حتى الآن 687 شهيدا بينهم 140 طفلا و105 نساء.

#غزة في هذه الأثناء .. اللهم الطُف بأهلها 🙏 pic.twitter.com/FAgWstouWj — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 9, 2023

📸مشاهد قاسية.. قصف إسرائيلي عنيف وسط مدينة #غزة pic.twitter.com/SXs7DP7s1l — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 9, 2023