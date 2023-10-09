ريال مدريد يعتلي الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024

وطن- اعتلى فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بفارق نقطتين عن الوصيف غيرونا مع ختام منافسات الجولة ال9.

وتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز النظيف على أوساسونا برباعية دون مقابل، وتعادل برشلونة أمام غرناطة بهدفين لكليهما، كما هو الحال بين إشبيلية ورايو فاليكانو التي انتهت بنفس النتيجة.

مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 الجولة التاسعة

واستطاع غيرونا من تحقيق الفوز الشاق على منافسه قادش بهدف نظيف دون مقابل، كما وفاز أتلتيكو مدريد على منافسه ريال سوسيداد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كما وستنطلق منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز، الجمعة، بمواجهة أوساسونا وغرناطة، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو، الأحد.

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ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024

وجاء ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2023-2024، مع ختام منافسات الجولة التاسعة، كما يلي:

ريال مدريد 24 نقطة.

غيرونا 22 نقطة.

برشلونة 21 نقطة.

أتلتيكو مدريد 19 نقطة.

أتلتيك بيلباو 17 نقطة.

ريال سوسيداد 15 نقطة.

ريال بيتيس 13 نقطة.

رايو فاليكانو 13 نقطة.

فالنسيا 11 نقطة.

لاس بالماس 11 نقطة.

خيتافي 10 نقاط.

أوساسونا 10 نقاط.

قادش 9 نقاط.

إشبيلية 8 نقاط.

مايوركا 8 نقاط.

فياريال 8 نقاط.

ألافيس 8 نقاط.

سلتا فيغو 6 نقاط.

غرناطة 6 نقاط.

ألمرية 3 نقاط.