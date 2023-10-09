يأس الاحتلال قد يدفعه لتطبيق “بروتوكول هانيبال” السري ضد جنوده

وطن – انتشرت دعوات في أوساط الاحتلال إسرائيلي، لتطبيق ما يسمى “بروتوكول هانيبال” بعد عملية طوفان الأقصى التي زلزلت كيان تل أبيب، ودفعت بها للاستنفار والرد بعمليات قصف عشوائية جنونية ووحشية.

وينص بروتوكول هانيبال، على السماح بقتل الجنود الأسرى لقواته بدل تحريرهم. فماذا كان يتضمن هذا البروتوكول الملغى وكيف يطبق؟ هذا ما نقلته قناة الجزيرة ورصدته (وطن) عبر منصة إكس.

وقد يعطي تطبيق هذا البروتوكول جنود الاحتلال في العمليات العسكرية الحالية أو القادمة، الضوء الأخضر لقتل بعضهم البعض قبل التعرض للأسر بدلاً من تحريرهم بصفقات مع المقاومة.

دعوات إسرائيلية لتطبيق بروتوكول "هانيبال" بقتل الجنود الأسرى بدل تحريرهم.. ماذا كان يتضمن هذا البروتوكول الملغي وكيف يطبق؟#عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/kgwaLLAnlR — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 9, 2023

بروتوكول هانيبال

وطالب مسؤولون في الجيش الإسرائيلي بتطبيق بروتوكول هانيبال، لمنع المزيد من عمليات الأسر التي تنفذها حركة المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية طوفان الأقصى، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبروتوكول هانيبال الذي أقر أول مرة عام 1986، هو توجيه إسرائيلي سري للغاية تستخدمه السلطات المحتلة لمنع وقوع جنودها في قبضة المقاومة أو جبهات أخرى.

ويكون تطبيق البروتكول بالسماح لأفراد الجيش باستخدام المدفعية أو إطلاق النيران على أي زميل لهم على وشك الوقوع في الأسر، ويعني ذلك المخاطرة بحياة الجندي الإسرائيلي المختطف.

ويرى المدافعون عن هذا البروتوكول والداعون لتطبيقه، أنه أفضل من أسر الجندي والدخول في مساومة مع حماس.

الناجي الوحيد من هانيبال جلعاد شاليط

وجيش الاحتلال هو الجيش الوحيد في العالم الذي يستخدم هذا البروتوكول، الذي طبق على 11 إسرائيلياً حتى اليوم لم ينج منهم سوى الجندي جلعاد شاليط.

وأطلق سراح جلعاد شاليط في أكتوبر/تشرين الأول 2011 مقابل الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً.

لكن الاحتلال الإسرائيلي ألغى هذا البروتوكول بضغوط حقوقية عام 2016، بسبب انتقادات إنسانية حادة له واتهامات وجهتها الجنائية الدولية لإسرائيل وطلب محكامتها قضائيا لاستخدامها في ارتكاب جرائم شنيعة خلال حرب غزة 2014.

يفعلها الكيان المُجرم الإرهابي الذي لايمتلك إي معايير الاخلاق ولا الالتزام في المعاهدات والاعراف الدولية الخاصة بالاسرى . — بسام النصرالله (@Bassam_nasralla) October 9, 2023

ورأى بسام النصر الله في تعليقه على ذلك بأن “الكيان المُجرم الإرهابي الذي لايمتلك أي معايير الأخلاق ولا الإلتزام في المعاهدات والأعراف الدولية الخاصة بالأسرى لا غريب أن يفعلها”.

الاحتلال استخدم هذا البروتكول في محاولات اسر سابقة وقد نجح في بعضها وفشل في الوصول الى النتيجة التي يريدها مع استمرار اعتقال رون اراد في غزة كما حاول استخدام نفس الاسلوب اثناء اعتقال شاليط في غزة — Slamah Abu azab (@AzabSlamah) October 9, 2023

وذكرت “سلمى أبو عذاب” بتغريدة لها معلقة على هانيبال: “الاحتلال استخدم هذا البروتكول في محاولات أسر سابقة وقد نجح في بعضها وفشل في الوصول إلى النتيجة التي يريدها”.

بروتوكول جيد نتمنى اعادة تفعليه بقوة خلي جنودكم يعرفوا ان مصيرهم في كل الحالات الموت و ان ظهره ليس محمي — Mohammed Med (@mohamme07460115) October 9, 2023

فيما وصف مغرد باسم “محمد” البروتوكول بالجيد معلقاً: “بروتوكول جيد نتمنى إعادة تفعليه بقوة خلي جنودكم يعرفوا أن مصيرهم في كل الحالات الموت وأن ظهره ليس محمي”.