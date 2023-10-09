ترتيب الدوري المصري 2023 بعد نهاية منافسات الجولة ال3

وطن- يتصدر فريق فيوتشر جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024، بفارق نقطتين عن الوصيف سموحة مع ختام منافسات الجولة ال3.

وتمكن فيوتشر من تحقيق الفوز الثالث على التوالي على منافسه طلائع الجيش، بهدفين نظيفين دون مقابل.

مباريات الدوري المصري 2023 الجولة ال3

واستطاع فريق الزمالك من تحقيق الفوز في منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، أمام نظيره البنك الأهلي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وفاز فريق بيراميدز بهدف نظيف دون مقابل على منافسه إنبي، فيما ختمت منافسات الجولة بفوز فريق الأهلي المصري حامل اللقب على نظيره الإسماعيلي بثلاثية ثمينة مقابل هدف يتيم.

وستبدأ منافسات الأسبوع الرابع بمواجهة سيراميكا كليو باترا والداخلية، الجمعة، فيما ستختتم الجولة بمباراة الإسماعيلي وفاركو، الأحد.

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ترتيب الدوري المصري 2023

وآتى جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024، التي شهدت صدارة فريق فيوتشر ووصافة سموحة مع نهاية الجولة الثالثة، كما يلي:

فيوتشر 9 نقاط.

سموحة 7 نقاط.

زد 7 نقاط.

بيراميدز (الأهرام) 7 نقاط.

الأهلي 6 نقاط.

المصري البورسعيدي 6 نقاط.

الزمالك 5 نقاط.

بلدية المحلة 4 نقاط.

طلائع الجيش 4 نقاط.

الاتحاد السكندري 4 نقاط.

الإسماعيلي 3 نقاط.

الداخلية 3 نقاط.

الجونة نقطتين.

سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة.

إنبي نقطة واحدة.

المقاولون العرب نقطة واحدة.

فاركو نقطة واحدة.

البنك الأهلي بدون أي نقاط.