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    رياضة

    ترتيب الدوري المصري 2023 بعد نهاية منافسات الجولة ال3

    فيوتشر يتصدر الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين عن الوصيف سموحة مع نهاية الجولة ال3
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    فريق فيوتشر
    احتفال نجوم فريق فيوتشر

    وطن- يتصدر فريق فيوتشر جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024، بفارق نقطتين عن الوصيف سموحة مع ختام منافسات الجولة ال3.

    وتمكن فيوتشر من تحقيق الفوز الثالث على التوالي على منافسه طلائع الجيش، بهدفين نظيفين دون مقابل.

    مباريات الدوري المصري 2023 الجولة ال3

    واستطاع فريق الزمالك من تحقيق الفوز في منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، أمام نظيره البنك الأهلي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

    كما وفاز فريق بيراميدز بهدف نظيف دون مقابل على منافسه إنبي، فيما ختمت منافسات الجولة بفوز فريق الأهلي المصري حامل اللقب على نظيره الإسماعيلي بثلاثية ثمينة مقابل هدف يتيم.

    الأهلي والإسماعيلي
    مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

    وستبدأ منافسات الأسبوع الرابع بمواجهة سيراميكا كليو باترا والداخلية، الجمعة، فيما ستختتم الجولة بمباراة الإسماعيلي وفاركو، الأحد.

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    ترتيب الدوري المصري 2023

    وآتى جدول ترتيب الدوري المصري 2023-2024، التي شهدت صدارة فريق فيوتشر ووصافة سموحة مع نهاية الجولة الثالثة، كما يلي:

    فيوتشر 9 نقاط.

    سموحة  7 نقاط.

    زد 7 نقاط.

    بيراميدز (الأهرام) 7 نقاط.

    الأهلي 6 نقاط.

    المصري البورسعيدي 6 نقاط.

    فيوتشر
    احتفال نجوم فيوتشر المصري

    الزمالك 5 نقاط.

    بلدية المحلة  4 نقاط.

    طلائع الجيش 4 نقاط.

    الدوري المصري 2023-2024
    جدول الدوري المصري 2023

    الاتحاد السكندري 4 نقاط.

    الإسماعيلي 3 نقاط.

    الداخلية 3 نقاط.

    الجونة  نقطتين.

    سيراميكا كليوباترا  نقطة واحدة.

    إنبي نقطة واحدة.

    فريق الزمالك
    احتفال نجوم فريق الزمالك المصري

    المقاولون العرب نقطة واحدة.

    فاركو نقطة واحدة.

    البنك الأهلي بدون أي نقاط.

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