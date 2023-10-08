نتنياهو يعلن حالة الحرب رسمياً .. قتلى إسرائيل ضعف شهداء غزة في سابقة تاريخية

وطن – في أحدث حصيلة حتى الثالثة عصرا بتوقيت القدس المحتلة، الأحد، ارتفع عدد قتلى عملية طوفان الأقصى التي بدأتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح السبت، إلى 600 قتيل إسرائيلي على الأقل، والرّقم يزداد مع مرور الوقت واستمرار هجوم المقاومة، فيما أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو “حالة الحرب”.

عدد قتلى عملية طوفان الأقصى

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن العملية التي وصفت بغير المسبوقة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 600 جندي ومستوطن. فيما أصيب أكثر من 2000 آخرين.

💥#عاجل | القناة 13 العبرية: 600 قتيل إسرائيلي منذ أمس السبت في #عمليه_طوفان_الاقصى . — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

وفيما بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن 313 شهيدا، تكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها عدد قتلى إسرائيل ضعف عدد شهداء غزة.

إسرائيل تعلن حالة الحرب

في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، رسميا حالة الحرب، جراء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام.

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وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: “وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب. وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي”.

وأضاف نص البيان: “بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الساعة 06:00”.

#عاجل | مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على إعلان "حالة الحرب" (بيان) — Anadolu العربية (@aa_arabic) October 8, 2023

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله إن عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة تجاوز الـ100.

في حين قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنّ عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير والوضع “يتطلب ردا غير مسبوق”. حسب قوله

كما أضاف المتحدث: “نستعد لتوسيع نشاطنا العسكري وضرب مزيد من الأهداف لحماس”. وفق قوله لشبكة ABC

إخلاء مستوطنات غلاف غزة

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن متحدث باسم اجيش الاحتلال، أن الجيش قرر إخلاء 25 مستوطنة وكيبوتس في منطقة غلاف غزة، من بينها مستوطنات بئيري وأوريم وناحل عوز ونتيف هعسراه وزيكيم بغلاف غزة.

يأتي ذلك فيما تواصل كتائب القسام هجومها، وعملياتها في عمق مستوطنات غلاف غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن الأحد عن مقتل 15 إسرائيلياً بعد توغل قسامي في منطقة مفكيم جنوب عسقلان .

كما بثت قناة الجزيرة مشاهد لعشرات من مقاومي كتائب القسام، خلال اقتحامهم وسيطرتهم على موقع “إيرز” واٍر ضباط وجنود إسرائيليين.

📷مشاهد للعشرات من مقاومي #كتائب_القسام خلال اقتحامهم وسيطرتهم على موقع إيرز وأسر ضباط وجنود.#عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/pg5e46Al5D — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

كما كشف “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام ظهر الأحد، أنّ “قيادة القسام تمكنت خلال الساعات الماضية من ليلة السبت وفجر الأحد من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور”.

📸تصريح للناطق العسكري باسم #كتائب_القسام أبو عبيدة حول مجريات معركة #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/lMLEbqwuzO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

في حين قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 313 شهيدا و1990 جريحا حتى صباح الأحد.

بينما تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات عنيفة على منازل في قطاع غزة، في هجماتٍ انتقامية .