كيف نفّذت كتائب القسام وصية الرسول ﷺ مع مسنة اسرائيلية وابنتها؟! (فيديو)

وطن – تداولت مواقع التواصل، مقطع فيديو، يوثق تعامل مقاومي كتائب القسام، مع مسنة اسرائيلية وابنتها، بعد السيطرة على منزلهما في إحدى مستوطنات غلاف غزة، ضمن عملية طوفان الأقصى المتواصلة منذ صباح السبت 7/10/2023.

تعامل كتائب القسام مع مسنة وابنتها

ويظهر في الفيديو، أحد مقاتلي كتائب القسام، داخل غرفة منزل وفيه مسنة اسرائيلية على سريرها، بينما ابنتها كانت تجلس على الأرض بجانبها.

📸"نفذنا وصية الرسول ﷺ" .. رسالة أحد مقاتلي #كتائب_القسام من داخل منزل للمستوطنين تُظهر أخلاق الإسلام في التعامل مع الأسرى. pic.twitter.com/bxkhvJvxJE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

كما تحدث المقاوم من كتائب القسام، وقال: “عندما دخلنا دسنا رؤوسهم بأقدامنا الشريفة.. في هذا اليوم الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر منذ سنوات. وكنا في شوقٍ شديد إلى هذا اليوم المبارك، الذي اكرمنا الله فيه أن دسنا رؤسم الجنود بأقدامنا وفجّرنا رؤوسهم”.

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وأشار إلى المسنة الاسرائيلية وابنتها، وقال: “هذا المشهد .. هو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا .. نحن مسلمون مجاهدون لا نقتل امرأة ولا طفلاً ولا شيخاً ولا عابداً في صومعته، فنفذنا اليوم وصية رسولنا، وقتلنا المحاربين وأبقينا النساءَ والأطفال”.

وبينما تتواصل عملية طوفان الأقصى، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 والجرحى إلى 2200 على الأقل. فيما أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو “حالة الحرب”.

وعلى صعيد الأسرى الإسرائيليين، فقد أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء الأحد، عن أنّ مقاتلي القسام تمكنوا من اقتياد مجموعة جديدة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة اليوم الأحد.

كما كشف عن أنّ “العدو قتل عددا من جنوده بعدما أسرهم مقاتلو القسام”.

وفي غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 413 شخصا بينهم 78 طفلا وإصابة 2300 بينهم أكثر من 120 طفلا بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.