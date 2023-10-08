طوفان الأقصى.. ميا خليفة أكثر شجاعة من فنانات العرب وهؤلاء فقط هم المؤيدون! (شاهد)

وطن- أعلن عدد من الفنانين والمشاهير، دعمهم عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس – ضد إسرائيل.

وكان الفنان المصري عبد الكريم عزيز أولهم، والذي غرد عبر منصة “إكس” – تويتر سابقاً – : “ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين .. ربنا معاكم يا أبطال”.

وكذلك الفنان المصري محمد هنيدي، الذي كتب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب: “ربنا يحميكم وينصركم .. ومازال في القصة بقية .. فلسطين عربية”.

لميس وأديب!

وفاجأ الإعلامي عمرو أديب، وزوجته الإعلامية لميس حديدي، متابعيهم بدعم عملية “طوفان الأقصى”.

فكتب عمرو أديب عبر “إكس”: “باقل الامكانيات تمت اهانه الجيش (الجبار).. يارب سلم يارب احفظ اهلنا فى فلسطين . حاله صدمه فى اسرائيل . هو جيش موعود بالصدمات. فضيحة عسكرية إسرائيلية ونصر مدوي فلسطيني”.

وأردف أديب تغريدته بآية من القرآن “كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله”.

طوفان الأقصى

أما زوجته لميس كتبت: “#طوفان_الأقصى أكبر عمليات المقاومة الفلسطينية.. اكبر إخفاق و صدمه لاستخبارات العدو الإسرائيلي و جيشه الذي لا يقهر بعد حرب أكتوبر . غيروا الخرائط كما شئتم.. فسنبقى فى الارض و تبقى #فلسطين_عربية”.

وأعربت في تغريدة لاحقة عن قلقها على مصير أهل قطاع غزة، وكتبت: “ليله طويله علي أهلنا فى #غزه . اللهم انصرهم احفظهم و احميهم من بطش الظالمين .. أما آن للحق ان ينتصر و للظلم ان ينقشع؟”.

فنانو لبنان

واكتفى الفنان المصري حمادة هلال بوضع إيموجي علم “فلسطين” عبر “فيسبوك“.

وعبرت الفنانة السورية فرح يوسف عن خوفها من انحراف البوصلة عن الحق في طوفان الأقصى.

وكتبت عبر “إكس“: “يا خوفي من الجهلاء .. يا خوفي من السوشيال ميديا بالعالم العربي. يا خوفي من الأغبياء و المتخلفين.. ياخوفي من كتر ما هن كتار”.

وتابعت: “بتمنى من كل الناس المثقفة والواعية انها تكثف نشاطها على السوشيال ميديا.. وما تسمح لموجة الجهل والجهلاء تطغى على السوشال ميديا.. و تحطلهم حد و رادع بكل الطرق والوسائل.. حتى لا يظهر العرب بطريقة تعطي ذريعة لكل دول العالم انو تختار الجانب الخاطئ و يتّحدو ضد العرب”.

ووجه الفنان اللبناني راغب علامة تحية للشعب الفلسطيني، وقال عبر منصة “إكس“: “الف تحية لأبطال فلسطين الصامدة .. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال الظالم”.

ميا تتحدث

وبينما صمت معظم فنانات العرب، مثل نانسي عجرم وإليسا والفنانة الإماراتية أحلام، تجرأت النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة على التعبير عن سعادتها بعملية طوفان الأقصى.

وبدأت ميا خليفة بتغريدة عبر “إكس”، قالت فيها: ” إذا كنت تستطيع النظر إلى الوضع في فلسطين وعدم الوقوف إلى جانب الفلسطينيين.. فأنت في الجانب الخطأ من الفصل العنصري وسيظهر التاريخ ذلك مع مرور الوقت”.

ثم طلبت النجمة لبنانية الأصل: “هل يمكن لأحد أن يطلب من المناضلين من أجل الحرية في فلسطين أن يقلبوا هواتفهم ويصوروا بشكل أفقي”.

ونشرت ميا صورة لعناصر كتائب القسام وهم يحملون أسرى إسرائيليين. وكتبت: “هذه لوحة عصر النهضة”.