تعذيب طفلة بوحشية في بغداد.. ومليون دينار لمن يقبض على الفاعل! (فيديو)

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع لأب يعذب ابنته الصغيرة بوحشية في العراق.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، شخص يضرب ابنته بالسوط وهي مجردة من ملابسها السفلية وترتدي تيشرت أحمر فقط.

مكافأة مالية

وذكر ناشطون أن الواقعة حدثت في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

كما عرض بعضهم مكافأة مالية قدرها مليون دينار عراقي لمن يدلي بمعلومات عن المتهم.

وفي وقت لاحق، أفاد مصدر أمني بأن الشرطة المجتمعية وصلت إلى الطفلة المعنفة بالتنسيق مع مديرية حماية الأسرة والطفل والتعاون المثمر مع المواطنين في جانب الرصافة من بغداد.

ونقلت صحيفة “السومرية” المحلية أنه تجري حاليا عملية بحث وتحري لإلقاء القبض على المتهم الذي قام بتعنيفها.

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الطفلة في مكان آمن

ونشرت وزارة الداخلية العراقية مقطع فيديو لمسؤولين أمنيين، وهم يؤكدون الوصول إلى الطفلة المعنفة ووالدتها. مؤكدين أن الطفلة في مكان آمن.

وبحسب الوزارة فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتدوين إفادة الأم.

وكشفت الوزارة مفاجأة، وهي أن الطفلة يتيمة ومن قام بتعذيبها هو زوج والدتها.