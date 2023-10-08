تشكيلة الأهلي ضد الإسماعيلي والتوقيت في الدوري المصري

وطن- يلتقي فريق الأهلي ضد الإسماعيلي، الأحد، في مواجهة قوية بين كلا الفريقين، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (برج العرب)، مباراة الأهلي والإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دول مصر والسعودية وفلسطين.

توقيت مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وستبث أحداث اللقاء بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، الناقلة لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

كما وستنقل المباراة على قناة (ON Time Sports 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861، وباستقطاب رأسي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي

ومن المقرر أن يعلق على مواجهة الأهلي المصري والإسماعيلي في منافسات الدوري المصري الممتاز، المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

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تشكيلة الأهلي ضد الإسماعيلي

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام منافسه الإسماعيلي، في منافسات الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: رضا سليم، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أليو ديينغ.

مركز الهجوم: بيرسي تاو( محمود عبد المنعم)، أنطوني موديست.

ويحتل فريق الأهلي حامل اللقب في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فيوتشر برصيد 9 نقاط.

كما ويتساوى فريق الإسماعيلي بنفس النقاط مع المارد الأحمر الأهلاوي في المركز ال11 من ترتيب الدوري الممتاز حتى هذه الساعة.