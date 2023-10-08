مشهد هوليودي مثير.. كوماندوز القسام يفاجئ إسرائيل من البحر ويدك قاعدة محصنة

وطن – بث الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام، جناح حماس العسكري، مشاهد مصورة لعملية اقتحام مقاتليها في الكوموندز البحري التابع لها لقاعدة “زيكيم” العسكرية، التي تقع على الحدود الشمالية من قطاع غزة وجنوب مدينة تل أبيب.

وأظهرت المشاهد المتداولة، اللحظات الأولى لمعركة “طوفان الأقصى” وإجهاز الكوماندوز البحري للقسام، على عددٍ كبير من جنود العدو داخل القاعدة.

كوماندوز القسام يفاجئ إسرائيل من البحر

وفي مقطع فيديو متداول بعنوان القسام يفاجئ إسرائيل ظهر عدد من عناصر الكوماندوز التابع للمقاومة، الذين موهت وجوههم وهم يسحبون قوارب مطاطية على شاطىء البحر.

وفي مشهد تال بدو وهم يمتطونها في عرض البحر وبدت القوارب وهي تسير بسرعة شديدة في عباب البحر.

📷#كتائب_القسام تنشر مشاهد اقتحام الكوماندوز البحري التابع لها قاعدة "زيكيم" العسكرية عبر البحر في اللحظات الأولى لمعركة #طوفان_الأقصى وإجهازهم على عددٍ كبير من الجنود داخل القاعدة. pic.twitter.com/Ju7cvvO5Hu — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

وتظهر لقطات أخرى من فيديوهات القسام يفاجئ إسرائيل جوانب من عملية طوفان الأقصى وقتلى العدو الإسرائيلي في أماكن عملهم وسكناهم.

وفي مشهد آخر من القسام يفاجئ إسرائيل بدا عدد من المقاومين وهم يمرون بمحاذاة مدرج طيران بدا فارغاً من الإسرائيليين والطائرات.

قاعدة تقع وسط تحصينات أمنية مشددة

وبحسب تقرير لموقع “الجزيرة نت” تكمن أهمية قاعدة زيكيم التي تتبع عسقلان في وقوعها ضمن المستوطنة التي تتمتع بتحصينات أمنية مشددة، حيث توجد مصفاة للنفط ومحطة توليد كهرباء تمد جنوب إسرائيل بالكهرباء إلى جانب القاعدة العسكرية المذكورة.

وكانت وحدة خاصة من الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قامت يوم، الثلاثاء 8 يوليو/تموز 2014 في ثاني أيام العدوان على قطاع غزة، بعملية عسكرية أسمتها “عملية زيكيم” واقتحمت خلالها القاعدة البحرية الإسرائيلية مقابل موقع زيكيم العسكري، وقصفتها بصواريخ كاتيوشا.

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وفجر السبت، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك.