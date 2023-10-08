الفنانة انتصار تدافع عن المايوه بشراسة وتتحدث مجدداً عن “الأفلام الإباحية” (فيديو)

وطن- ردت الفنانة المصرية انتصار لأول مرة، على أزمة تصريحاتها حول الأفلام الإباحية.

وقالت الفنانة انتصار خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep ، إنها لم تشجع على مشاهدة تلك الأفلام كما ادعى البعض.

السينما النظيفة

وأكدت أنها أرادت فقط إيجاد سبب من أجل مشاهدة هذه المواقع. مشيرة إلى أنها نشأت على سينما مليئة بالقبلات، رافضة مصطلح “السينما النظيفة”.

وتابعت الفنانة المصرية المثيرة للجدل: “أنا بحب أكيد المذيعين والمعدين المتطفلين لما بيسألوني عن القبلات، مالها القبلة يعني؟”.

وأردفت: “أم كلثوم غنت للقبلة كارهين القبلة ليه؟ إحنا متربين على سينما كلها قبلات.. وماله المايوه موجود وبيتباع في الشارع.. ليه عايزين تاخدوا تصريح على لساني تدينوا بيه المايوه؟”.

لست ضد المايوه

وزادت انتصار: “مانا بلبس المايوه انزل فيه البحر مش مقاطعاه.. حرام عليكم بقيتوا تافهين.. لما تختصر الفنان وتقعد تتكلم عن القبلات فقط تبقوا تافهين”.

وتساءلت مستنكرة: “يعني إي سينما نظيفة مغسولة يعني؟!”.

وحول تصريحاتها عن الأفلام الإباحية، ردت انتصار: “كنت في البرنامج وبنعمل حلقة عن أسباب مشاهدة الفيديوهات الاباحية.. ناس قالت بنصبر نفسنا، فأنا قلت الناس بتتفرج ليه؟!”.

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نقود مقابل الكلام

وأضافت: “كنت عايزة اجد أسباب، منها الفضول والمراهقة وأحيانا بيكون مرض.. إجابة عادية، لكن مقولتش أنا بدعم الفرجة على الأفلام الإباحية”.

واستطردت: “في زميلة على شمالي قالت تعليق انقح مني وقعدت تشرح.. سابوا كلامها ومسكوا فيا، وإحنا بنتقاضى أجر مقابل اللي بتقوله”.

وكان للفنانة المصرية، تصريحات اثارت جدلاً وحالةً من الاستياء حينما قالت إنها مع مشاهدة الأفلام الإباحية من قبل الشباب، لعدم قدرتهم على الزواج، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.