هذا ما دعا له محمد الصغير ليستمر طوفان الأقصى: “اليوم نغزوهم ولا يغزوننا” (فيديو)

وطن- طالب الداعية المصري البارز الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف السابق، الأمة جمعاء بالنفير العام لاستمرار عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها المقاومة الفلسطينية اليوم، السبت 7 أكتوبر، وتأدية واجب الأمة في معركة التحرير، حسب قوله.

وقال الشيخ محمد الصغير في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقا، إن اليوم السابع من أكتوبر سيبقى يوم من أيام الله.

وأضاف:”هذا اليوم الذي ظهر فيه طوفان الأقصى وأعلن فيه قادة الجهاد ورموز المقاومة الانتصار لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.”

اقرأ أيضا:

طوفان الأقصى.. محمد الصغير يطالب بالنفير العام

وتابع: “اليوم الذي أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام وحركة حماس وكل كتائب الجهاد والمقاومة، أن المقاوم على كل شبر من فلسطين له جيش يحميه وقوة تردع من يتعرض له”.

وقال الصغير إن “كتائب القسام وحركة حماس ليسوا بمعزل عما يحصل في الضفة أو للمرابطين في جنبات المسجد الأقصى.”

وكان الرد اليوم –كما قال- مزلزلاً، واستدرك :”اليوم نغزوهم ولا يغزوننا” وتابع:” الرد والبداية والضربة الموجعة كانت من المجاهدين في غزة وكل فلسطين”.

“اليوم يوم الفتح”

وأضاف أن على الأمة أن تؤازر هذا الحدث الأكبر فاليوم يوم الفتح وهو يوم له ما بعده ليس في تحرير الأقصى والمسرى وعودة المقدسات.. وإنما لجيل التجديد وجيل النصر المنشود”.

ورأى الدكتور محمد الصغير أن الأمة تكتب اليوم بحروف الجهاد أيام العزة والتمكين التي بدأت بعد مائة عام من الانكسار.

وأردف:” لابد من نفير عام للأمة ولا يكون النفير العام في فلسطين فقط وإنما لابد من نفير عام لكل الأمة ليستمر طوفان الأقصى”.

وختم “قريباً بإذن الله سنصلي في جنبات المسجد الأقصى المبارك وسندحر الغزاة ومن طبع معهم أو ساندهم أو عاونهم”.

اقرأ أيضا:

عملية طوفان الأقصى

وأعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، عن بدء “عملية طوفان الأقصى” صباح، السبت، بقصف صاروخي لمواقع العدو ومطاراته ومنشآته العسكرية وعمليات تسلل للداخل المحتل.

كما أعلنت المقاومة أنها أسرت عددا من الجنود الإسرائيليين خلال عملية “طوفان الأقصى“.

ونشرت “حماس” على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين تم أسرهم أحياء إلى غزة.