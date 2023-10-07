نقل نتنياهو للمستشفى بعد “طوفان الأقصى” .. ما حقيقة الفيديو؟! (شاهد)

وطن- انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المستشفى في وضع صحي متدهور، عقب عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حماس، السبت، وألحقت فضيحة وخسائر فادحة بإسرائيل.

وبتتبع مصادر هذه الأنباء من قبل (وطن)، اتضح أنه تم نقلها عن حساب وهمي يحمل اسم صحيفة “جيروزاليم بوست”.

حقيقة نقل نتنياهو للمستشفى

ويفيد الخبر المزور بأنه تم نقل بنيامين نتنياهو إلى مستشفى “شيبا” في تل هشومير، لأسباب لم تتضح بعد.

وبالفحص والتدقيق اتضح أن الحساب الذي يحمل اسم الصحيفة العبرية، حساب وهمي ولا صحة لم تم تداوله عن نقل رئيس حكومة الاحتلال للمستشفى.

هذا ولم يصدر مكتب نتنياهو أي تعليق رسمي على الخبر المفبرك الذي انتشر على نطاق واسع، كما يصدر تعليق عليه من قبل أي جهة رسمية في إسرائيل.

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نتنياهو: “هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا”

وفي ظهور حديث له ينفي صحة ما تم تداوله عن نقله بالمستشفى، خرج بنيامين نتنياهو في خطاب مصور يعلق فيه على أحداث عملية “طوفان الأقصى“.

وقال:”هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا”.

وتابع رئيس حكومة الاحتلال:”ما حدث اليوم لم نشاهده في إسرائيل وسأتأكد من عدم تكراره مرة أخرى.”

وخاطب نتنياهو قيادات حماس: “أقول لحماس إنكم مسؤولون عن سلامة كل رهينة إسرائيلية لديكم.”

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وهدد رئيس حكومة الاحتلال الفلسطينيين في كلمته:”سنحول كل الأماكن التي تنشط فيها حماس وتختبئ فيها إلى جزر من الخراب. يا سكان غزة، اخرجوا من هناك الآن لأننا سنتحرك في كل مكان وبكل قوتنا.”

وفجر السبت، أعلن قائد كتائب القسام محمد الضيف بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية”.

وردًّا على ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد “حماس” في قطاع غزة”، قائلًا في بيان إن “طائراته بدأت شن غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وحتى الساعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا جراء هجوم حماس ارتفع إلى 300 قتيل وأكثر من 1590 جريح.

📷مشاهد من اقتحام #كتائب لموقع "كفار عزة" العسكري شرق #غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/WozTWFfnWr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

بينما أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو.