مورينيو يتحدث عن الدوري السعودي الممتاز.. ماذا قال بشأن التدريب هناك؟!

وطن- تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي روما، عن الدوري السعودي الممتاز، وسط التكهنات بشأن مستقبله مع النادي الإيطالي بسبب سوء النتائج مع الفريق لهذا الموسم.

وقال المدرب مورينيو، في مقابلة صحفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر(برنامج الحكاية)، ” بالطبع سيرونني قريباً لأنني أذهب إلى هناك بصفة مستمرة، لكنني مقتنع بأنني سأذهب للعمل أيضاً هناك، لا أعرف متى ولكنني متأكد من أنني سأنتقل إلى هناك”.

حديث مورينيو عن الدوري السعودي الممتاز

وتابع البرتغالي مورينيو بشأن قدوم مواطنه كريستيانو رونالدو للدوري السعودي، ” أنظر للأمر لأنني أعرف رونالدو جيداً، وليس لكونه من البرتغال مثلي، لكن هو اللاعب الأول الذي ذهب للدوري السعودي وأعطى الأمر منظوراً مختلفاً”.

كما وأضاف، ” بعد انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي في يناير الماضي، بدأ اللاعبون يفكرون بأن الأمر بأنه موقف فردي من قبل رونالدو، إلا أن سوق الانتقالات الصيفية أدرك النادي أن كل شيء يتغير حقاً”.

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وأردف مدرب نادي روما، ” هناك الكثير من اللاعبين توجهوا للسعودية وليس فقط من هم في نهاية مسيرتهم، بل أيضاً اللاعبون الذي يعيشون في أفضل سنوات مسيرتهم الكروية”.

دوري أبطال آسيا

واستكمل مورينيو حديثه، ” المنافسة هناك شديدة ليس فقط على صعيد الدوري السعودي المحلي، ولكن أيضاً في دوري أبطال آسيا، وهذا جذب العديد من النجوم في أوروبا، كما وأتمنى أن الأمور تسير الأمور على النجو الذي يريدونه”.

وجاءت تصريحات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي، وسط التقارير التي خرجت بها الصحافة الإيطالية في وقت سابق، عن مستقبل المدرب مع النادي الإيطالي في ظل تراجع نتائجه مع الفريق للموسم الجاري.

كما وارتبط مورينيو في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بالذهاب إلى الدوري السعودي الممتاز، من بوابة نادي الهلال أو الأهلي السعودي .

يذكر بأن فريق روما يحتل المركز ال13 من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 8 نقاط، كما وبفارق كبير عن المتصدر إنتر ميلان برصيد 18 نقطة لهذا الموسم.