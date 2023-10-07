مذيعة الطقس بتلفزيون الكويت تبث النشرة على وقع “طوفان الأقصى”

وطن- ارتدت مذيعة الأرصاد الجوية في تلفزيون الكويت “مريم قبندي” كوفية بأعلام دولة فلسطين، في نشرة الطقس التي قدمتها، السبت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني حيث تفاعلت بطريقتها مع عملية “طوفان الأقصى”.

ويأتي ذلك تضامناً من مذيعة الطقس بتلفزيون الكويت، مع الفلسطينيين الذين يواجهون آلة الحرب الإسرائيلية والقصف والدمار عقب عملية طوفان الأقصى التي زلزلت الكيان الإسرائيلي وأثبتت أن أسطورة الجيش الذي لا يقهر مجرد وهم.

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ونشرت مريم قبندي صورة لها على حسابها في موقع”إكس”-تويتر سابقاً- وهي تضع الكوفية الفلسطينية على كتفيها وبدت عليها عبارة” نحن قادمون تحت صورة المسجد الأقصى فيما زينت الكوفية من الأسفل بصورة علم فلسطين”.

وعلقت على الصورة :”اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا .. كلنا فلسطين طوفان الأقصى.”

موقف مشرف

وأثنى كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، على ما قامت به المذيعة الكويتية، ووصفوا موقفها بالمشرف الذي يعبر عن أصالة الكويتيين وانحيازهم لقيم الكرامة والعدالة والحرية.

ورأى “سعد السعيدي” أن “الموقف الرسمي يتطابق مع الموقف الشعبي”.

وأضاف: “أي فخر يشعر به أبناء الكويت وهم ينصرون المظلوم وذلك أضعف الإيمان”.

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وعقب “محمد الشمري”: “لا تزعل عليكم الإعلامية المطبعة فجر السعيد فهي من أشد الداعمين للاسرائيل والتطبيع”.

ووصف “محمد جوهر حيات” موقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية بالثابت.

وزارة الخارجية الكويتية وبيان عن “طوفان الأقصى”

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت في بيان لها، عن قلقها حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤلياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الإستيطاني.

وقالت الوزارة في بيانها إن استمرار دائرة العنف دون إيقافها وردع المتسببين بها من شأنه تقويض جهود السلام وحل الدولتين.