عرين الأسود تعلن النفير العام وتجهز مفاجأة جديدة للاحتلال

وطن – أعلنت مجموعات “عرين الأسود” النفير العام ضمن معركة “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس صباح اليوم السبت.

وقالت عرين الأسود، في بيان عسكري، إنها أعلنت حالة النفير العام، ودعت إلى الهجوم على مستوطنات ومواقع الاحتلال، في الضفة.

وأضافت عرين الأسود: “على ذئابنا المنفردة التحرك الفوري والعاجل الآن وقبل أي شيء، وعلى جميع المقاتلين رص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات المباركة”.

🔴 متابعة صفا| "عرين الأسود": على ذئابنا المنفردة التحرك الفوري والعاجل الآن وقبل أي شيء .. على جميع المقاتلين رص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات المباركة ▪ على جميع المواطنين الأحرار والشرفاء الخروج بمسيرات ضخمة وعارمة وإعلاء صوت الله أكبر في كل الميادين… pic.twitter.com/iL6648UYI3 — وكالة صفا (@SafaPs) October 7, 2023

كما بعثت عرين الأسود برسالة إلى الشعب الفلسطيني قائلة: “على جميع الأحرار والشرفاء الخروج بمسيرات ضخمة وعارمة وإعلاء صوت الله أكبر في كل الميادين”.

وأضافت: “على جميع أصحاب المحال التجارية والبيوت المنتشرة قريبا من حواجز الاحتلال والمستوطنات سحب أجهزة التسجيل واطفاء الكاميرات فوراً”.

وتابعت المجموعة: “لكل من يملك سلاحا ولم يستخدمه للدفاع عن الدين والوطن.. حان الوقت لتخرج رجلا وتؤدي ما عليك من واجب الشرف والرجولة”.

الضيف يعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

وقال الضيف، في بيان، إن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

وأضاف: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”، وحض الشعب الفلسطيني علىإخراج بنادقهم اليوم ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة، وفق تعبيره.

تغطية صحفية: مشاهد لتواجد المــقاومين داخل مستوطنة سديروت شرق قطاع غزة. pic.twitter.com/qkAk3Cdrcj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

رشقات إسرائيلية كثيفة

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى محاولات تسلل بري وبحري. في حين دوت صافرات الإنذار في مناطق متعددة، بينها جنوب تل أبيب وأسدود وعسقلان.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات المقاومة تمكنت من مصادرة عدد من الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسحبها إلى داخل قطاع غزة.

وتعيش إسرائيل حالة من الإرباك جراء عملية المقاومة المباغتة التي يبدو أن دولة الاحتلال لم تتوقعها، والتي تخللتها مشاهد غير مسبوقة.