طوفان الأقصى تحول تل أبيب لمدينة أشباح (شاهد)

وطن- في مشهد يعكس حالة الرعب التي يعيشها الإسرائيليون خوفا من عملية طوفان الأقصى، وثق مقطع فيديو خلو مدينة تل أبيب من المارة بشكل تام.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من شوارع المدينة، خلوها من أي شخص، وذلك تحوطا وخشية من استهدافها بصواريخ المقاومة.

وكانت صواريخ المقاومة قد استهدفت المدينة صباحا، ما تسبب في اشتعال النيران في عدد كبير من سيارات المستوطنين.

كما أظهر مقطع فيديو آخر حجم الدمار الذي لحق بعدد من السيارات التي كانت تصطف في أحد شوارع المدينة.

أسر جنود إسرائيليين

وكانت كتائب القسام قد نشرت لقطات تظهر قيام أعضائها بأسر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال هجوم على قاعدة عسكرية على الحدود مع قطاع غزة يوم السبت.

وشنت الحركة التي تتخذ من غزة مقرا لها هجوما غير مسبوق على إسرائيل في الصباح، حيث أطلقت آلاف الصواريخ.

وأرسلت مقاتليها إلى المجتمعات الإسرائيلية عن طريق البر والبحر والجو، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة المئات، بحسب الرواية الإسرائيلية.

هجوم بري وبحري وجوي صدم الاحتلال

ويبدو أن الهجوم المتعدد الجوانب، الذي جاء بعد يوم من احتفال إسرائيل بالذكرى الخمسين للحرب المفاجئة في 6 أكتوبر، قد فاجأ الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية تمامًا.