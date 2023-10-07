طوفان الأقصى.. القسام تبث مشاهد جديدة لتفجير واجتياز السياج الحدودي (شاهد)

وطن – بثت كتائب القسام، مشاهد جديدة لتفجير واجتياز السياج الحدودي شرقي خان يونس وأسر عدد من الجنود الإسرائيليين من داخل دباباتهم.

جاء ذلك ضمن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة صباح اليوم السبت، ووصفها الكثير من المحللين بأنها غير مسبوقة.

وبيّن الفيديو، أن رجال المقاومة زرعوا عبوات ناسفة عند السياج الحدودي لتفجيره، فيما شوهدت النيران تندلع من دبابة إسرائيلية، جرى أسر من كانوا بداخلها.

كتائب القسام تنشر مشاهد جديدة لتفجير واجتياز السياج الحدودي شرق خانيونس وأسر عدد من الجنود الصهاينة من داخل دباباتهم ضمن معركة #طوفان_الأقصى #غزة pic.twitter.com/C2g81VdlLo — تغطية (@coveragetheard) October 7, 2023

ووثق الفيديو، إخراج جنود الاحتلال من الدبابة وأسرهم، على وقع إطلاق كثير للنيران.

الضيف يعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

وقال الضيف، في بيان، إن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو

ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

وأضاف: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”، وحض الشعب الفلسطيني علىإخراج بنادقهم اليوم ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة، وفق تعبيره.

واقتحم العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية عدة مواقع عسكرية إسرائيلية و7 مستوطنات في منطقة غلاف غزة، ضمن عملية عسكرية غير مسبوقة.