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    المقاومة تأسر مجندة على قيد الحياة وتحضرها لقطاع غزة (شاهد)

    الإذاعة الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر نحو 35 جنديا
    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    المقاومة تأسر مجندة على قيد الحياة وتحضرها لقطاع غزة (شاهد)
    عناصر المقاومة الفلسطينية يسيطرون على آلية للاحتلال ويأسرون من فيها

    وطن – بعد أقل من ساعة من ظهور فيديو يوثق أسر المقاومة لجثة جندي، أظهر مقطع فيديو تمكن مقاتلي المقاومة من أسر مجندة إسرائيلية وإحضارها لقطاع غزة وهي على قيد الحياة.

    وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” لحظة وصول جيب تابع لقوات الاحتلال تمكنت المقاومة من الاستيلاء عليه وعلى متنه مجندة إسرائيلية تم أسرها من داخل إحدى المستوطنات المحيطة بالقطاع والتي تم استهدافها في إطار عملية طوفان الأقصى.

    وبدت على المجندة التي كانت ملابسها ملطخة بالدماء علامات خوف ورعب شديدين، غير مصدقة ما يجري حولها.

    أسر مجموعة من الجنود في مجمع كيسوفيم

    وأفادت مصادر إلى أن المقاومة قامت بنقل المجندة الإسرائيلية التي تم أسرها إلى منطقة آمنة.

    بعد أقل من ساعة من ظهور فيديو يوثق أسر المقاومة لجثة جندي، أظهر مقطع فيديو تمكن مقاتلي المقاومة من أسر مجندة إسرائيلية وإحضارها لقطاع غزة وهي على قيد الحياة.
    سيطرة المقاومة على آلية للاحتلال الإسرائيلي

    كما نشر الإعلام الحربي التابع لكتئب القسام مقطع فيديو يوثق لحظة أسرهم مجموعة من الجنود الإسرائيليين من داخل مجمع كيسوفيم شرق مدينة رفح.

    بالإضافة إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو آخر لحظة أسر كتائب القسام لعدد من جنود الاحتلال الذين بدت على وجوههم علمات الرعب والخوف الشديد.

    الإذاعة الإسرائيلية تعترف بأسر 35 جندياً

    يأتي هذا في حين أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر ما يقارب 35 جنديا وسحبهم إلى داخل القطاع.

    لكن الفيديوهات التي نشرها الإعلام الحربي تؤكد بأن الأعداد تفوق ما ذكرته إذاعة الاحتلال بكثير.

    وكانت إسرائيل قد أطلقت عملية السيوف الحديدية كرد على معركة طوفان الأقصى التي انطلقت من غزة.

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