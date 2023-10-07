المقاومة تأسر مجندة على قيد الحياة وتحضرها لقطاع غزة (شاهد)

وطن – بعد أقل من ساعة من ظهور فيديو يوثق أسر المقاومة لجثة جندي، أظهر مقطع فيديو تمكن مقاتلي المقاومة من أسر مجندة إسرائيلية وإحضارها لقطاع غزة وهي على قيد الحياة.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” لحظة وصول جيب تابع لقوات الاحتلال تمكنت المقاومة من الاستيلاء عليه وعلى متنه مجندة إسرائيلية تم أسرها من داخل إحدى المستوطنات المحيطة بالقطاع والتي تم استهدافها في إطار عملية طوفان الأقصى.

وبدت على المجندة التي كانت ملابسها ملطخة بالدماء علامات خوف ورعب شديدين، غير مصدقة ما يجري حولها.

📷 المقاومة تأسر مجندة بجيش الاحتلال وتنقلها لمكان آمن في #غزة ضمن عملية #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/oFNdZawb09 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

أسر مجموعة من الجنود في مجمع كيسوفيم

وأفادت مصادر إلى أن المقاومة قامت بنقل المجندة الإسرائيلية التي تم أسرها إلى منطقة آمنة.

كما نشر الإعلام الحربي التابع لكتئب القسام مقطع فيديو يوثق لحظة أسرهم مجموعة من الجنود الإسرائيليين من داخل مجمع كيسوفيم شرق مدينة رفح.

📸مشاهد جديدة لحظة أسر مقاتلي كتائب القسام مجموعة من جنود الاحتلال خلال معركة #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/YtAsxlaYsz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

بالإضافة إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو آخر لحظة أسر كتائب القسام لعدد من جنود الاحتلال الذين بدت على وجوههم علمات الرعب والخوف الشديد.

الإذاعة الإسرائيلية تعترف بأسر 35 جندياً

يأتي هذا في حين أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر ما يقارب 35 جنديا وسحبهم إلى داخل القطاع.

لكن الفيديوهات التي نشرها الإعلام الحربي تؤكد بأن الأعداد تفوق ما ذكرته إذاعة الاحتلال بكثير.

وكانت إسرائيل قد أطلقت عملية السيوف الحديدية كرد على معركة طوفان الأقصى التي انطلقت من غزة.