احتفالا بطوفان الأقصى.. شاهد ما فعله كويتيون في سوق المباركية

وطن- تفاعل العديد من نشطاء موقع التواصل “إكس” ـ تويتر سابقا ـ مع فيديو قادم من الكويت، يوثق احتفاء الكويتيين على طريقتهم بالعملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، السبت، “طوفان الأقصى” ضد العدو الإسرائيلي المحتل.

والسبت 7 أكتوبر، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” أسفرت عن تكبيد الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح وعلى كافة الأصعدة، ومثلت العملية فضيحة لجيش الاحتلال بشهادة الصحافة العبرية.

توزيع الحلوى في الكويت احتفاء بعملية “طوفان الأقصى”

وأظهر المقطع المتداول عددا من الكويتيين، الذين حملوا أعلام فلسطين وارتدوا الشال الفلسطيني، وهم يقومون بتوزيع الحلوى على جميع المارة في سوق المباركية.

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وجاء ذلك تعبيرا منهم عن فرحتهم العارمة بشجاعة المقاومة الباسلة، وعملية “طوفان الأقصى” التي أرعبت قيادات الجيش الإسرائيلي وفاجأت الجميع.

ولاقى المقطع تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين أشادوا برد فعل المواطنين الكويتيين، وطريقتهم اللافتة في التعبير عن فرحتهم ودعمهم للشعب الفلسطيني بهذه الطريقة.

الأزهر يتضامن مع طوفان الأقصى

وفي سياق آخر تضامن الأزهر الشريف في مصر، مع المقاومة الفلسطينية التي شنت “طوفان الأقصى” واستهدفت قوات الاحتلال في غلاف غزة.

وقال الأزهر في بيان إنه “يعزي العالم الصامت في ضحايا فلسطين الأبرياء، ويحيي صمود الشعب الفلسطيني الأبيّ، ويدعو الله أن يلهمهم الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم والصمت المخجل للمجتمع الدولي”.