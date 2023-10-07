إبراهيموفيتش ينتقد رونالدو ونجوم الدوري السعودي بتصريحاتٍ نارية (شاهد)

وطن- انتقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 42 عاماً، نجم كرة القدم المعتزل حالياً، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر والنجوم الذين ذهبوا للعب في الدوري السعودي الممتاز.

وقال السويدي إبراهيموفيتش، في تصريحات نارية خرج بها في مقابلة صحيفة مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان، عبر برنامجه (UNCENSORED)، ” رونالدو يطلب من لاعبي مانشستر يونايتد أن يحترموه حينما كان يلعب هناك، لكن عليك أنت من تفرض عليهم احترامك..”.

تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش عن نجوم الدوري السعودي

وقال إبراهيموفيتش، ” كان لديّ عرض من الصين، وآخر عرض من المملكة العربية السعودية”.

كما وتابع زلاتان، ” لكن الوضع هو ماذا تريد؟ ما أهدافك؟، وبالتالي فإن بعض اللاعبين يحتاجون إلى إنهاء مسيرتهم المهنية على المسرح الكبير، لأن هذا الأمر هو نهاية لمسيرتهم المهنية”.

وأردف، ” عليك أن تذكر بموهبتك، وليس بما تكسبه لأن إذا تم تذكرك بالطريقة المعاكسة، فإن ما نتدرب عليه كل يوم، كما ما يتم الاعتراف به هو موهبتنا، هذا ما تريد أن تذكر به”.

واستكمل، ” أعتقد أن بعض اللاعبين يصلون إلى مستوى معين، عليهم أن يتوقفوا عند مرحلة معينة ، وهذه هي المرحلة الكبيرة..”.

الدوري السعودي الممتاز

وأوضح نجم الكرة السويدية إبراهيموفيتش الملقب ب” السلطان”، بأن في الخليج (الدوري السعودي) اجتمعوا معا وصنعوا تلك الطفرة، كما وأشعر بالأسف تجاه اللاعبين الذين لم يذهبوا من قبل لأنهم لن يحصلوا على ما يجنيه اللاعبون الآخرون.

وأشار إبراهيموفيتش، ” أينما تلعب كرة القدم فهي كرة قدم، فالكرة تربط الناس إنها حلم نتقاسمه كلانا، نحن نفعل أشياء لأنفسنا ولعائلتنا، من سيحكم عليك خلال 5- 10 سنوات عندما تتمتع بحياة ثرية وصحية وحياة جيدة”.

وختم السويدي زلاتان، ” لا أعتقد أن أي شيء مجاني، أنا لا أعمل بالمجان، لا أحتاج للمال ولكن مكلف للغاية.. وهذا هو الفرق”.

ومن الجدير بالذكر، بأن العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة، قد انتقلوا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى الدوري السعودي الممتاز، لعل أبرزهم كريم بنزيما ونيمار ورياض محرز وساديو ماني وفرانك كيسييه وقبلهم كريستيانو رونالدو وغيرهم.