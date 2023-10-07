أولى لحظات طوفان الأقصى.. وحدة سرب صقر المظلية التي مهدت الطريق لعملية غير مسبوقة

وطن- بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لسرب “صقر” إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية طوفان الأقصى داخل الأراضي المحتلة.

واستعرضت المشاهد، دور سرب صقر الذي يعتبر من بين قوات النخبة لدى المقاومة، حيث جرت عملية إنزال جوي بالمظلات.

ووثقت هذه المشاهد، اللحظات الأولى لعملية التسلل التي نفذتها المقاومة في قلب المستوطنات بمناطق غلاف غزة.

الضيف يعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

وقال الضيف، في بيان، إن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

وأضاف: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”، وحض الشعب الفلسطيني على إخراج بنادقهم اليوم ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة، وفق تعبيره.

رشقات كثيفة

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى محاولات تسلل بري وبحري. في حين دوت صافرات الإنذار في مناطق متعددة، بينها جنوب تل أبيب وأسدود وعسقلان.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات المقاومة تمكنت من مصادرة عدد من الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسحبها إلى داخل قطاع غزة.

وتعيش إسرائيل حالة من الارتباك جراء عملية المقاومة المباغتة التي يبدو أن دولة الاحتلال لم تتوقعها، والتي تخللتها مشاهد غير مسبوقة.