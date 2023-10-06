موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا والتشكيلة المتوقعة في الدوري الإسباني

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد أوساسونا، السبت، في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (سانتياغو برنابيو)، مباراة ريال مدريد وأساسونا، التي ستنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، بتوقيت دول السعودية ومصر وفلسطين.

فيما ستكون المباراة عند الساعة الثالثة والربع مساءً، بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

كما وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

وكالعادة ستبث أحداث اللقاء المرتقب بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، على قناة (beIN Sports Premium 1)، بتردد على القمر الصناعي (عرب سات) 11547، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا

ومن المقرر أن يعلق على مباراة ريال مدريد أمام منافسه الضيف أوساسونا، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة ريال مدريد ضد أوساسونا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وسط الغيابات لعديد من نجومه بسبب الإصابات، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام أوساسونا، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزالاجا.

دفاع ريال مدريد: داني كارفاخال، ناتشو، أنطونيو روديجر، إدواورد كامافينغا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، لوكا مودريتش (توني كروس).

مركز الهجوم: رودريغو، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور.

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي الوصيف برشلونة برصيد 20 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس أوساسونا في عاشر الترتيب برصيد 10 نقاط حتى يومنا هذا.