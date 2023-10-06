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    مسن يدخل أفعى سامة في فمه وكأنها لقمة طعام! (فيديو صادم)

    الثعبان ظل هادئا بشكل ملحوظ دون مهاجمة الرجل الذي يبدو أنه معتاد على مداعبة الثعبان!
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق
    مسن يدخل أفعى سامة في فمه
    مسن يدخل أفعى سامة في فمه

    وطن – نشر حساب متخصص بالحياة البريّة، مقطع فيديو، مرعب، لرجل مسن يقبل أفعى سامة ويدخلها في فمه، وكأنها لقمة طعام.

    ووفق حساب “therealtarzann” على تطبيق “انستغرام” فيديو مرعب، يظهر رجل مسن بإدخال واحد من أكثر الأفاعي السامة في أمريكا الجنوبية في فمه.

    وفي المقطع، يقوم الرجل بإخراج الأفعى من فمه، ولفّها على رقبته، وكرر ذلك عدّة مرّات، في مشهدٍ صادم للمتابعين.

    وبين مقطع الفيديو أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الثعبان ظل هادئا بشكل ملحوظ طوال فترة التفاعل دون مهاجمة الرجل الذي يبدو أنه معتاد على مداعبة الثعبان .

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    وكان تعليق ناشر الفيديو: “من أكثر الثعابين السامة في أمريكا الجنوبية .. لدي الكثير من الأسئلة ولكني أيضًا لا أعرف حتى ماذا أقول”.

    وكان من بين تعليقات الجمهور على الفيديو: “تقول الأسطورة إن الرجل حارب الشيطان في الجبال وانتصر”، فيما قال آخر ساخراً: “يمكن للثعبان أن يشعر بأنه لا يهتم بالحياة”، بينما كتب آخر: “عندما تعتاد على البيئة السامة المحيطة بك”.

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