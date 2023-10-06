صور ميريام فارس المثيرة على البحر تشعل المواقع! (شاهد)

وطن – نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عدة صور جريئة على البحر، أعلنت من خلالها توديع فصل الصيف.

وعبر حسابها الرسميّ في فيسبوك، نشرت ميريام فارس 3 صور ظهرت فيها باطلالة مثيرة وترتدي مايوه على البحر، وعلقت الفنانة اللبنانية باللغة بالإنجليزية: “Closing the summer chapter”، بمعنى انتهاء فصل الصيف.

وفي صورةٍ ثانية، ظهرت ميريام وهي مستلقية على ظهرها، وتحاول أن تحمي وجهها من أشعة الشمس بقبعة.

وقبل أيام أحيت ميريام حفلاً في دبي لخيجي الجامعة الأمريكية في الإمارات، حضره 7 آلا متفرج. حيث قدّمت الفنانة اللبنانية باقةً من أغانيها القديمة والجديدة.

يذكر أنه جرى تكريم ميريام فارس بجائزة حملت اسم “أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية”، خلال توزيع جوائز “الموريكس دور” لعام 2023، في الحفل الذي أقيم في “كازينو لبنان” مساء الأحد 17 سبتمبر 2023.

وارتدت ميريام خلال ظهورها على مسرح “الموريكس دور”، فستان فاضح، يكشف ثدييها بطريقةٍ جريئة. ما عرضّها كالعادة لهجوم وانتقادات حادّة من الجمهور المتابع.