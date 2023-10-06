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    حياتنا

    صور ميريام فارس المثيرة على البحر تشعل المواقع! (شاهد)

    أعلنت الفنانة اللبنانية من خلال الصور توديع فصل الصيف
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات1 دقائق
    صور ميريام فارس المثيرة على البحر تشعل المواقع! (شاهد)
    مريم فارس على البحر تودع الصيف

    وطن – نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عدة صور جريئة على البحر، أعلنت من خلالها توديع فصل الصيف.

    وعبر حسابها الرسميّ في فيسبوك، نشرت ميريام فارس 3 صور ظهرت فيها باطلالة مثيرة وترتدي مايوه على البحر، وعلقت الفنانة اللبنانية باللغة بالإنجليزية: “Closing the summer chapter”، بمعنى انتهاء فصل الصيف.

    ميريام فارس تودع الصيف بصورة جريئة
    ميريام فارس (انستغرام)

    وفي صورةٍ ثانية، ظهرت ميريام وهي مستلقية على ظهرها، وتحاول أن تحمي وجهها من أشعة الشمس بقبعة.

    ميريام فارس على البحر
    ميريام على البحر (انستغرام)

    وقبل أيام أحيت ميريام حفلاً في دبي لخيجي الجامعة الأمريكية في الإمارات، حضره 7 آلا متفرج. حيث قدّمت الفنانة اللبنانية باقةً من أغانيها القديمة والجديدة.

    حفل ميريام فارس في دبي
    من حفل ميريام في دبي (فيسبوك)

    يذكر أنه جرى تكريم ميريام فارس بجائزة حملت اسم “أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية”، خلال توزيع جوائز “الموريكس دور” لعام 2023، في الحفل الذي أقيم في “كازينو لبنان” مساء الأحد 17 سبتمبر 2023.

    ميريام فارس في حفل الموريكس دور
    إطلالة ميريام في حفل الموريكس دور

    وارتدت ميريام خلال ظهورها على مسرح “الموريكس دور”، فستان فاضح، يكشف ثدييها بطريقةٍ جريئة. ما عرضّها كالعادة لهجوم وانتقادات حادّة من الجمهور المتابع.

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