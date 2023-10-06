تفاصيل تحرك أمريكي يستهدف قمع “السعودية والإمارات ومصر”.. حتى لا تتكرر مأساة خاشقجي

وطن- وجدت هيئة رقابية حكومية، أن الحكومة الأمريكية يمكن أن تحاسب الدول الأجنبية التي ترهب أو تقتل مواطنيها على الأراضي الأمريكية باستخدام قانون حالي يسمح لها بفرض قيود على مبيعات الأسلحة .

لكن مكتب محاسبة الحكومة (GAO) قال إن القانون الذي مضى عليه عقود من الزمن لم يتم الاحتجاج به مطلقًا، في حين تمت الموافقة على عمليات نقل أسلحة أمريكية بقيمة “عشرات المليارات من الدولارات” إلى دول متهمة بالانخراط في القمع العابر للحدود الوطنية ، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، أوصى مكتب محاسبة الحكومة الكونجرس بالنظر في تعديل القانون لتسليط المزيد من الضوء على السبب وراء استمرار مرتكبي الجرائم المتكررة، ومن بينهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيما يخص تحديدا تلقي أسلحة من الولايات المتحدة.

هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها المنظمة في رد الحكومة الفيدرالية على تهديد القمع العابر للحدود الوطنية، وأعمال الترهيب والمضايقة من قبل الحكومات التي تحاول قمع المعارضة في الخارج.

وصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخامسة لأبرز قضية وقعت مؤخرًا، وهي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ، وهو مقيم في الولايات المتحدة، في عملية قال مسؤولو المخابرات الأمريكية إنها تمت بموافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والحوادث البارزة – مثل مقتل جمال خاشقجي المقيم الدائم في الولايات المتحدة، والصحفي، والمنتقد الصريح للسلطات السعودية على يد عملاء سعوديين في تركيا – تسلط الضوء على تهديد القمع العابر للحدود الوطنية (TNR) للأمن القومي الأمريكي.

خليط من القوانين

ووجدت المنظمة أن الافتقار إلى الفهم المشترك للقمع العابر للحدود الوطنية، لا سيما بين وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية التي غالبًا ما تكون أول من يواجه الضحايا، قد أعاق الجهود المبذولة لتتبع الحوادث بشكل كامل.

ولا يتم تعريف القمع العابر للحدود حاليًا على أنه جريمة في قانون الولايات المتحدة، وقد ترك هذا للوكالات الفيدرالية مهمة تكييف القوانين الحالية، مثل تلك التي تحظر غسل الأموال أو القتل مقابل أجر، للتحقيق مع الأفراد ومعاقبتهم على مثل هذه الأفعال.

وعلى سبيل المثال، في فبراير/شباط 2021، أصدرت وزارة الخارجية حظرًا على التأشيرات بموجب سياسة حظر خاشقجي التي تم إنشاؤها حديثًا لـ 76 فردًا سعوديًا يُعتقد أنهم شاركوا في تهديد المعارضين في الخارج، بما في ذلك بعض المتورطين في مقتله.

والعام الماضي، واعترافًا بتصاعد القمع العابر للحدود الوطنية، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي وحدة مخصصة للعمل بشكل خاص على الانتهاكات من هذا النوع.

لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبروا مكتب محاسبة الحكومة أن الثغرات في القانون حدت من قدرتهم على معالجة القمع العابر للحدود الوطنية، وأشارت الهيئة الرقابية إلى أن وزارة العدل لم تقم بعد بإجراء تحليل على مستوى الوزارة لمعرفة ما إذا كانت القوانين الحالية كافية.

وقال تقرير مكتب محاسبة الحكومة، إن الموقف المنسق على مستوى الوزارة في وزارة العدل والذي يحتوي على تفاصيل قابلة للتطبيق من التحليل غير الرسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي يمكن أن يساعد في ضمان أن وزارة العدل والإدارة والكونغرس على علم تام بجميع الثغرات المحتملة في التشريعات الحالية لمعالجة القمع العابر للحدود الوطنية.

مراقبة تصدير الأسلحة

واقترح التقرير أيضًا أن الحكومة الأمريكية يمكنها استخدام قانون عام 1981 الخاص بقانون مراقبة تصدير الأسلحة لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى الدول المتهمة بالتورط في أعمال القمع العابرة للحدود الوطنية.

وبموجب القانون الحالي، تقع على عاتق الرئيس وحده مسؤولية تحديد ما إذا كان ينبغي استخدام القانون ضد دولة مخالفة ثم تقديم تقرير بهذه النتائج إلى رئيس مجلس النواب ولجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ.

لكن مكتب المحاسبة الحكومي يقول إنه لم يتخذ أي رئيس هذه الخطوة على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، تقول الوكالات الفيدرالية إنها لم تقدم معلومات أو تقييمات للمساعدة في تنفيذه، ولم يتم إخبار المشرعين بما إذا كان القانون قيد النظر أم لا.

وقالت تشيلسا كيني مديرة الشؤون الدولية بمكتب محاسبة الحكومة: “إذا كان الكونجرس يريد المزيد من التبصر في سبب استمرار حكومة انخرطت بشكل متكرر في القمع العابر للحدود الوطنية في تلقي الأسلحة من الولايات المتحدة، فيجب على الكونجرس النظر في تعديل القانون للتأكد من حصولهم على تلك المعلومات”.

وأبلغت وزارة الخارجية مكتب محاسبة الحكومة بأنها تعمل على تطوير إجراءات جديدة للنظر في القمع العابر للحدود الوطنية في سياق عمليات نقل الأسلحة.

وقال التقرير: “التنسيق مع الوكالات الأخرى التي تجمع المعلومات عن TNR يمكن أن يساعد في ضمان حصول [الوزارة] على المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذه الجهود الجديدة”.