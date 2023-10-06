اختطاف إنجي خوري وتعذيبها .. صور صادمة! (شاهد)

وطن – في صورٍ صادمة، نشرتها اللبنانية المصححة جنسياً جويل بدر، للإستعراضية السورية إنجي خوري، كشفت عن تعرّض الأخيرة لعملية اختطاف واعتداء من مجهولين .

ونشرت جويل بدر عبر ستوري حسابها في انستغرام، صور إنجي خوري بالحجاب، وكتبت عليها: “إن الله يهدي من يشاء. مبروك الحجاب يا قلبي. هيدي البنت نظلمت كثير وربنا ما تركها. أنا كنت دايما بعرف انها انسانة طاهرة وطفلة أذوها ودمروها لوصلت للأشياء البشعة اللي عملتها . الحمد لله”.

اختطاف إنجي خوري وتعذيبها

وفي صورةٍ ثانية، تضمنت آثار اعتداء في أنحاء مختلفة من جسد “خوري”.

وكتبت جويل بدر على الصورة: “حسبي الله ونعم الوكيل. الحمدلله ع سلامة انجـي خوري بعد تعرضها للخطف والتهديد من قبل أشخاص ما بخافوا ربهم. مؤامرة ضد أدهم نابلسي وإنجي خوري”. حسب زعمها

أزمة إنجي خوري وأدهم نابلسي

وكانت إنجي أثارت ضجة كبيرة، بعد زعمها أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

ونشرت “خوري” مقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المنتفخ حيث ادعت أن والد طفلها هو أدهم نابلسي. واتهمته بالاعتداء عليها.

لكنّ أدهم نابلسي، نشر عبر حسابه الرسميّ والموثق في فيسبوك، منشوراً: “لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين.. وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم”.

وقال الفنان المعتزل في رده على مزاعم إنجي خوري: “عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة”.

وفي نوفمبر 2019، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن دورية لقوى الأمن الداخلي أوقفت الفنان آدم بعد دعوى رفعتها إنجي خوري بتهمة الخطف والضرب.

غير أن آدم نفى في السابق اتهام “خوري” له باختطافها.