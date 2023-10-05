موقف مُحرج للأميرة كيت ميدلتون.. فاجأها من الخلف وأمسك بخصرها

وطن- تعرضت أميرة ويلز كيت ميدلتون، لموقف محرج، اليوم الخميس، أثناء حضورها مباراة للرغبي من الكرسي المتحرك، لتسليط الضوء على الشمولية في هذه الرياضة.

وكانت كيت ميدلتون تصافح الأطفال من ذوي الإعاقة وتشجعهم أمام الكاميرات، عندما فاجأها طفل من الخلف وأمسك بخصرها بشكل قوي.

طفل يمسك بخصر كيت ميدلتون ويفزعها

لتظهر علامات الخوف والربكة على وجه أميرة ويلز، قبل أن تنظر خلفها وتحاول فهم ما حدث، حتى رأت الطفل وابتسمت محاولة تدارك الموقف.

وأجرت أميرة ويلز زيارة اليوم، الخميس، إلى مدينة هال، للمشاركة في فعالية رياضية إلى جانب أعضاء منتخب بريطانيا لـ”الرغبي على الكراسي المتحركة”، تشمل أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هذا جزءاً من دور كيت ميدلتون كراعية لدوري الرغبي لكرة القدم، وهو المنصب الذي تولته من الأمير هاري بعدما تراجع عن واجباته الملكية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، فقد قدمت رابطة الرغبي للكراسي المتحركة والاحتياجات الخاصة الجسدية وصعوبات التعلم في هال إف سي، للأميرة كيت قمصاناً لأطفالها جورج وشارلوت ولويس.”

كما أخبرت أميرة ويلز، مدرب انجلترا توم كويد، أن الأطفال يحبون مشاهدة الفريق يلعب، وفق ذات المصادر.