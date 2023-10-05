موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات والفرق المتأهلة

وطن- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الأربعاء، عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات وكأس الكونفدرالية، المقرر إقامتها هذه المرة في مدينة جوهانسبورغ بدولة جنوب أفريقيا.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، في بيان نشره عبر حسابه على منصة (X)، بأنه سيتم سحب القرعة الرسمية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لهذا الموسم، الجمعة، بمدينة جوهانسبورغ في دولة جنوب أفريقيا.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات

وستنطلق مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكذلك كأس الكونفدرالية، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الجمعة، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ومصر وفلسطين.

كما وستكون عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، بينما ستكون القرعة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أفريقيا 2023 لدور المجموعات

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، الفرق ال16 المتأهلة للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 لدور المجموعات، وهي كما يلي:

الأهلي المصري (حامل اللقب).

بيراميدز المصري.

الوداد البيضاوي المغربي (الوصيف).

صن دوانز الجنوبي الأفريقي.

الهلال السوداني.

الترجي الرياضي التونسي.

جوانينج جالاكسي البوتسواني.

النجم الساحلي التونسي.

ميديما الغاني.

يانج أفريكانز التنزاني.

بترو أتليتكو الانغولي.

مازيمبي “الكونغو الديموقراطية”.

شباب بلوزداد الجزائري.

سيمبا التنزاني.

نواذيبو الموريتاني

أسيك ميموزا الإيفواري

ومن الجدير بالذكر، بأن الأهلي المصري قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي للمرة ال11 في تاريخ مسيرته على حساب الوداد المغربي بنتيجة 3-2 ذهاباً وإياباً.