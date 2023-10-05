مرض غامض في كينيا ينتشر بين الطالبات يجعلهنّ “مشلولات”! (فيديو صادم)

وطن – قال مسؤولون إنّه تم إدخال حوالي 95 من طالبات مدرسة غرب كينيا إلى المستشفى بسبب مرض غامض، مما أدى إلى إغلاق المدرسة إلى أجل غير مسمى.

وقال المسؤولون إن 95 طالبة من مدرسة “سانت تيريزا إيريجي” الثانوية للبنات، التي تقع على بعد 374 كيلومترًا (232 ميلًا) شمال غرب العاصمة نيروبي، تم نقلهن إلى المستشفى نتيجة للمرض الغامض الذي اجتاح المؤسسة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الطالبات يعانين من مرض أدى إلى شل أرجلهن. بالتالي جعل معظمهن غير قادرات على المشي.

وجاء قرار إغلاق المدرسة بعد اجتماع بين مديري المدارس ومسؤولين من وزارة التربية والتعليم في كينيا.

وأشار بيان للمدرسة إلى أنه سيتم السماح لمئات الطالبات بالعودة إلى المدرسة بمجرد تقييم الوضع بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفق ما أوردت وكالة “الأناضول”

اقرأ أيضاً:

مرض غامض يودي بحياة 3 أشخاص في تنزانيا والصحة العالمية تحذر منه

وقال مسؤول التعليم بالمقاطعة “بونفيس أوكوث” للصحفيين، يوم الأربعاء، إن 95 طالبة تم إدخالهن إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

ولا تزال الطبيعة الدقيقة للمرض الغامض غير معلنة.

لكن مسؤولي الصحة قالوا إنه تم إرسال عينات دم من الطالبات المصابات إلى مختبرات معهد البحوث الطبية الكيني؛ لتحديد طبيعة المرض وأصله، والتعامل معه وفق بروتوكولات العلاج المناسبة.

وحثت المقاطعة أولياء الأمور وأولياء أمور الطلاب المتضررين على البقاء يقظين ومراقبة صحة أبنائهم عن كثب. حيث يعمل مسؤولو الصحة على تحديد الأسباب ووضع تدابير الاحتواء.