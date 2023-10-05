غريب وصادم.. فيديو “القطط النافقة” يستنفر سلطات الإمارات

وطن – أثار فيديو يظهر عشرات القطط النافقة ضمن أحد المناطق الصحراوية في إمارة أبوظبي، غضباً شعبياً واسعاً دفع الإمارات مؤخراً للتحرك رسمياً نحو إنهاء ما وصف بالفضيحة.

وأعلنت السلطات الإماراتية بعد تلك الفضيحة، فتح تحقيق عبر دائرة البلديات والنقل في أبوظبي لمعرفة المتورطين متوعدة بمحاسبتهم.

وذكرت الدائرة الإماراتية، الأربعاء، أنها فور تلقي البلاغ بدأت تحقيقاً في واقعة القطط الملقاة في الخلاء واتخذت جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.

الإمارات تتحرك لإنهاء فضيحة القطط النافقة

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” لفتت سلطات أبوظبي في بيان إلى إجراء تدابير لمعرفة سبب العمل اللا إنساني.

اقرأ أيضاً: “معذب القطط” في السعودية أحرق قطة حتّى الموت ووثق بالفيديو جريمته!

وأكد البيان تحرك الإمارات لإنهاء فضيحة القطط النافقة، وعزم الجهات المختصة التحقيق للكشف عن تفاصيل العمل المنافي للقيم والأخلاق الإنسانية.

فيديو القطط النافقة يثير جدلاً في الإمارات

وكانت لقطات مصورة انتشرت قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت عثور متطوعين على عشرات القطط النافقة الملقاة ضمن منطقة صحراوية في إمارة أبوظبي.

وأظهر المقطع بعض القطط التي بقيت على قيد الحياة أنقذها المتطوعون، وأخرى نافقة قاموا بتوثيق ما جرى لها في فيديو وصف بالفضيحة عبر منصات التواصل.