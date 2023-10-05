دانييلا رحمة تراقص زوج رحمة رياض وتُقبله.. هل تحاول سرقته؟ (فيديو)

وطن– تعرضت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، إلى هجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حميميتها مع الممثل العراقي ألكسندر علوم، زوج الفنانة العراقية رحمة رياض.

ونشرت منصة إي تي بالعربي، فيديو يوثق اللقاء بين دانييلا رحمة وألكسندر علوم، في مهرجان العراق الدولي الذي أقيم مؤخراً، وكرم مجموعة من الفنانين العرب.

قبلات ورقص

وظهر كل من دانييلا وألكسندر، زوج رحمة رياض، وهما يقبلان بعضهما ويرقصان، ويلتقطان الصور.

ووصف ناشطون تصرفات الفنانيْن بـ غير اللائقة، وجاء في التعليقات: ” رحمة: عجباك اخطبهالك يا حبيبي”.

وكتب آخر: ” الله اكبر عليكم.. قلوبنا مفجوعه بشهداء الحمدانيه وانتوا عري ورقص.. ماتستحون شلون الكم نفس تحتلفون واخوانا المسيح بمصيبة وارواح راحت بدون ذنب”.

ونوه متابع أيضاً إلى احتمال غيرة رحمة رياض وكتب: ” وينك رحمه شوفي جوزك”.

أفضل ممثل وأفضل ممثلة

هذا وقد حصل ألكسندر علوم على جائزة الجمهور عن فئة أفضل ممثل دراما عراقي شاب لعام 2023 عن دوره في مسلسل حيرة.

بينما فازت دانييلا رحمة بجائزة أفضل ممثلة لبنانية لعام 2023.